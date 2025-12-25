'धुरंधर'मधील २० वर्षीय अभिनेत्री आणि सचिन तेंडुलकर यांचा नेमका संबंध काय? सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

सध्या बॉक्स ऑफिसवर 'धुरंधर' नावाचं वादळ घोंगावतंय. प्रदर्शनाच्या तीन आठवड्यातच या चित्रपटाने तब्बल ७०० कोटींची कमाई केलीये. दिग्दर्शक आदित्य धर याच्या या चित्रपटात अभिनेता रणवीर सिंग मुख्य भूमिकेत आहे. त्यासोबतच या चित्रपटात अभिनेता अक्षय खन्ना आणि संजय दत्तदेखील मुख्य भूमिकेत आहेत. त्यांच्या चित्रपटातील अभिनयाची देखील प्रचंड प्रशंसा होतेय. या सगळ्यासोबतच या चित्रपटातील अभिनेत्री सारा अर्जुन देखील चांगलीच चर्चेत आहे. मात्र आता सारा एका वेगळ्याच करणामुळे चर्चेत आहे. नेटकऱ्यांनी सारा अर्जुनचं आणि क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर यांच्यामधील कनेक्शन शोधलं आहे. .सारा अर्जुन आणि क्रिकेटचा देव असलेला सचिन तेंडुलकर यांच्यामध्ये नेमका काय संबंध आहे असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. मात्र सचिन तेंडुलकर आणि सारा यांचा तसा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. हा संबंध नात्याचा नाहीये तर नावांचा आहे. 'धुरंधर' चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर सारा अर्जुनने रणवीर सिंगसोबत एक फोटो शेअर केला होता. त्यावर एका युझरने कमेंट करत लिहिलेलं, 'ही सचिन तेंडुलकर यांच्या दोन्ही मुलांची नावे ही एकटीच घेऊन बसली आहे.' कारण अभिनेत्रीचं नाव सारा अर्जुन आहे. सचिन तेंडुलकरच्या दोन्ही मुलांची नावं तिच्या नावात आहेत. सचिनच्या मुलीचं नाव सारा आहे आणि त्याच्या मुलाचं नाव अर्जुन आहे. .कोण आहे सारा अर्जुन? सारा अर्जुन ही एका बॉलिवूड अभिनेत्याचीच मुलगी आहे. तिच्या वडिलांचं नाव राज अर्जुन आहे. तिने आपल्या वडिलांच्या प्रशिक्षणाखाली बालकलाकार म्हणून बॉलिवूडमध्ये काम सुरू केलं. ५ वर्षाची होईपर्यंत ती १०० हुन अधिक जाहिरातींमध्ये दिसली होती. तिनं अनेक मोठ्या ब्रँडसोबत काम केलं आहे. सारानं 'देईवा थिरुमगल', 'एक थी डायन', '४०४', 'जज्बा', 'द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन्स' आणि 'पोन्नियिन सेल्वन: आय अँड II' या चित्रपटातही महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे. ती सध्या शिकत असून ती फक्त २० वर्षांची आहे. .मित्राकडून घेतली प्रेरणा; कार विकली, आता मुंबईत रिक्षा चालवते ही लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री, शुटिंगलाही रिक्षा घेऊनच... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.