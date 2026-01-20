महाराजांचे सिनेमे करतो मग... अमेय खोपकरांच्या आरोपांवर अखेर दिग्पाल लांजेकरांनी उत्तर दिलंच; म्हणाले

येत्या ३० जानेवारीला बॉक्स ऑफिसवर दोन मराठी चित्रपट प्रदर्शित होणार आहेत. 'पुन्हा साडे माडे तीन' आणि 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' हे दोन्ही चित्रपट एकत्र प्रदर्शित होणार आहेत. त्याचा फटका दोन्ही चित्रपटांना बसणार आहे. मात्र लांजेकरांचा 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' हा चित्रपट आधी १६ फेब्रुवारीला प्रदर्शित होणार होता, मात्र अचानक या चित्रपटाची तारीख बदलून आधीची घेण्यात आली. यावर 'पुन्हा साडे माडे तीन'चे निर्माते आणि मनसे नेते अमेय खोपकर यांनी आक्षेप घेतला होता. दिग्पालने आगाऊपणा केला आहे, चर्चा करूनही त्याने तारीख बदलली नाही, फोन उचलत नाही असे आरोप त्यांनी केले होते. आता त्यावर दिग्पाल यांनी उत्तर दिलंय. .याबद्दल 'लोकमत फिल्मी'शी बोलताना दिग्पाल म्हणाले, 'हा संपूर्णपणे निर्मात्यांचा भाग आहे. अमेय खोपकर यांचा बहुदा काहीतरी गैरसमज झालेला असावा. आमचं फोनवर बोलणं झालं होतं तेव्हाही मी त्यांना हे स्पष्ट केलं होतं की चित्रपटाचा निर्माता मी नाही. सिनेमाचा दिग्दर्शक आणि लेखक मी आहे. अर्थातच दोन मोठे मराठी सिनेमे समोरासमोर येऊ नयेत याच मताचा मी आहे. आमच्या मुक्ताई या सिनेमाची रिलीज डेट मराठी सिनेमांना न्याय मिळावा म्हणून सहा वेळा बदलण्यात आली होती. सुभेदार सिनेमा तीन वेळा पोस्टपोन केला होता. त्यामुळे मराठी सिनेमाच्या हितासाठी तारीख बदलायला माझा कधीच नकार नसतो. यावेळेसही माझी भूमिका तीच आहे. दोन निर्मात्यांनी मिळून ठरवलं तर कोणत्याही चांगल्या तारखेला हा सिनेमा प्रदर्शित व्हावा. पण, हा निर्मात्यांनी घ्यायचा निर्णय आहे. माझं काम हे फक्त सिनेमा बनवणं आणि तो त्यांच्यामार्फत प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणं हे आहे'. .ते पुढे म्हणाले, 'आम्ही फक्त छत्रपतींचे सिनेमे करतो. आम्ही जर मराठी भाषा टिकवण्यासाठी सिनेमे करतोय तर मराठी सिनेमा टिकवण्यासाठी का नाही प्रयत्न करणार? सगळ्यांनी योग्यरितीने चर्चा करून तारीख ठरवावी, असं माझं मत आहे. प्रत्येक निर्मात्याने त्याच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने तारीख ठरवलेली असते. फेब्रुवारीमध्ये बोर्डाच्या परिक्षा सुरू होत्यात. त्यामुळे सिनेमाची तारीख बदलण्यात आली आहे. हा सिनेमा नव्या पिढीने बघणं सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे. त्यामुळे सिनेमाची तारीख अलिकडे घेण्याशिवाय कोणताच पर्याय नव्हता, असं मला निर्मात्यांनी सांगितलं. याबाबत मी निर्मात्यांशी एका मर्यादेपर्यंतच चर्चा करू शकतो. त्यानंतर माझी व्यावसायिक मर्यादा मला सांगते की मी निर्मात्यांच्या मताचा आदर केला पाहिजे.'.अमेय खोपकर नेमकं काय म्हणाले होते? दिग्पाल लांजेकरांवर टीका करताना अमेय खोपकर म्हणाले होते, 'पुन्हा साडे माडे तीन सिनेमाची तारीख इतर मराठी सिनेमांसाठी मी तीन आठवडे पुढे ढकलली. मात्र दिग्पाल लांजेकरने त्याच्या १६ फेब्रुवारीला प्रदर्शित होणाऱ्या 'रणपति शिवराय' या सिनेमाची रिलीज डेट अचानक बदलत ३० जानेवारी केली. याबद्दल त्याने कुणालाही विचारलं किंवा सांगितलं नाही. मी त्याला फोन करत तुमच्या सिनेमाची तारीख बदला असं सांगितलं होतं. मात्र त्यानंतर त्याने माझा एकही कॉल उचललेला नाही. पण मी याचा निषेध करतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांवर सिनेमा आहे म्हणून मी गप्प आहे. पण, काही निर्माते खरंच शेफारले आहेत. त्यांची मस्ती उतरवली पाहिजे. दिग्पाल लांजेकरनेही असाच आगाऊपणा केला आहे. निर्माता संघ आणि मंडळाला सांगावं लागेल की त्याला बॅन करावं'. .जॉन अब्राहम ते अंबानींना ट्रेनिंग देतो हा फिटनेस ट्रेनर; एका दिवसाची कमाई माहितीये? आकडा वाचून भोवळ येईल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.