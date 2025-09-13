Premier

Movie Review : दशावतार - प्रेम, सूड, श्रद्धा आणि त्यागाची उत्तम गुंफण

Dashavatar Movie Review : दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असलेला दशावतार सिनेमा 12 सप्टेंबरला रिलीज झाला. हा सिनेमा कसा आहे जाणून घ्या रिव्ह्यूमध्ये.
Dashavatar Movie Review

Dashavatar Movie Review

Santosh Bhingarde
Updated on

Entertainment News : भारतात अनेक लोककला प्रकार आहेत आणि त्या त्या राज्यांमध्ये त्या प्रसिद्ध आहेत. या लोककलांनी समाजमन समृद्ध केलेच, शिवाय चांगले संस्कार घडविले आणि समाजप्रबोधनही केले. अशीच एक लोककला म्हणजे दशावतार. कोकणातील लोकजीवनात ‘दशावतार’ ही कला केवळ नाटक म्हणून नाही तर श्रद्धा, परंपरा आणि आनंदाचा उत्सव म्हणून रुजलेली आहे.

Loading content, please wait...
marathi movie
movie review
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com