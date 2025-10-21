Premier

म्हणून आता मी दिवाळी साजरी करत नाही... दिलजीत दोसांझने सांगितली बालपणीची आठवण, म्हणाला- फटाक्याचा आवाज ऐकला तरी...

DILJIT DOSANJH REVEALS WHY HE DID NOT CELEBRATES DIWALI: दिलजीत दोसांझ याने इंस्टाग्रामवर तो दिवाळी का साजरी करत नाही याबद्दल सांगितलं आहे.
Payal Naik
देशभरात दिवाळीचा जल्लोष सुरू आहे. प्रत्येक घरात सणाची तयारी सुरू असताना गायक आणि अभिनेता दिलजीत दोसांझने मात्र एक भावनिक खुलासा केला आहे. ‘टीम दिलजीत ग्लोबल’ या त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्रामवरून शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये दिलजीतने आपल्या बालपणाच्या आठवणी शेअर केल्या आहेत. बालपणी तो कुटुंबापासून वेगळा झाला आणि दिवाळीचा सगळं आनंदच हिरावला गेला असं त्याने सांगितलंय.

