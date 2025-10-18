“चित्रपटाचा बजेट–कमाई जाणून घ्यायचं प्रेक्षकांचं काम नाही” – दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा

Bollywood News : दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. ‘रावण’, ‘आर्टिकल १५’, ‘मुल्क’, ‘थप्पड’ सारख्या सामाजिक आशयाच्या चित्रपटांमुळे ओळख मिळवणाऱ्या सिन्हा यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील बदलांबद्दल स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे. त्यांच्या मते, आजचा काळ असा आहे की लोक चित्रपटाचा आनंद घेण्यापेक्षा त्याच्या कमाई आणि बजेटवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि हीच संस्कृती उद्योगासाठी घातक ठरू शकते. .अनुभव सिन्हा म्हणाले, “आज सर्वत्र चित्रपटांच्या बजेट आणि कलेक्शनवर चर्चा चालते, पण हे दोन्ही आकडे खरे नसतात. उद्योगात यावर उघडपणे बोललं जात नाही, कारण गोष्टी खूप गुंतागुंतीच्या असतात. खरं सांगायचं झालं तर, हा विषय प्रेक्षकांचा नाही. प्रेक्षकांनी फक्त एकच विचार करायला हवा की चित्रपट आवडला का नाही. आपण बिस्किट खाताना त्या कंपनीचा नफा-तोटा विचारतो का?”.ते पुढे म्हणाले, “कोणीतरी म्हणतं की चित्रपट वाईट आहे, पण कदाचित ज्याने पाहिला त्याला तो आवडलेलाही असतो. आज आपण चर्चा जास्त करतो, आणि अनेकांना अपयशांबद्दल बोलायला, त्यात रस घ्यायला आवडतं. माणसाला इतरांच्या पडझडीबद्दल बोलण्यात एक विचित्र समाधान मिळतं.” .त्यांची ही विचारशील मांडणी प्रेक्षकांच्या दृष्टिकोनावर नव्याने विचार करायला लावेल का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे..स्वाती चिटणीस नाही तर ही अभिनेत्री साकारणार ठरलं तर मगमधील पूर्णा आजीची भूमिका ! सेटवरील Video Viral .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.