करण जोहरने विकत घेतलं आलिशान घर!

Entertainment News : मुंबईतील रिअल इस्टेट आणि हिंदी कलाकार यांचं नातं नेहमीच चर्चेत येत असतं. अनेक नामवंत कलाकार शहरातील प्रीमियम भागांमध्ये गुंतवणूक करताना दिसतात. याच पार्श्वभूमीवर दिग्दर्शक-निर्माता करण जोहरने मुंबईतील खार पश्चिम भागात एक आलिशान घर विकत घेतल्याची माहिती समोर आली आहे..मनोरंजनविश्वात सक्रिय असतानाच मुंबईच्या महागड्या मालमत्तांवरील विश्वास त्याने कायम ठेवला असल्याचं या व्यवहारातून दिसून येतं. नोंदणी कागदपत्रांनुसार, करणने खार पश्चिमेतील 'पाली विंटेज' या निवासी प्रकल्पात सुमारे ८.०५ कोटी रुपयांचं घर खरेदी केलं आहे. नोव्हेंबर महिन्यात या व्यवहाराची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली..सुमारे १,०६० चौरस फूट कार्पेट एरिया असलेल्या या घरासोबत दोन खासगी वाहनतळ जागांचाही समावेश आहे. या खरेदीसाठी करणने सुमारे ४८ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरल्याची नोंद आहे. घराचे फोटो आणि इतर तपशील अजून समोर आला नाहीये..कामाच्या आघाडीवर पाहिलं तर, करण जोहरची अलीकडील निर्मिती 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळालं नाही. मात्र, वैयक्तिक गुंतवणूक आणि मालमत्तेच्या दृष्टीने घेतलेला हा निर्णय सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे..