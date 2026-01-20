करण जोहरने विकत घेतलं आलिशान घर!

Premier

Karan Johar New House : निर्माता, दिग्दर्शक करण जोहरने नवीन घर विकत घेतलं आहे. त्याच्या आलिशान घराविषयी जाणून घेऊया.
Entertainment News : मुंबईतील रिअल इस्टेट आणि हिंदी कलाकार यांचं नातं नेहमीच चर्चेत येत असतं. अनेक नामवंत कलाकार शहरातील प्रीमियम भागांमध्ये गुंतवणूक करताना दिसतात. याच पार्श्वभूमीवर दिग्दर्शक-निर्माता करण जोहरने मुंबईतील खार पश्चिम भागात एक आलिशान घर विकत घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

