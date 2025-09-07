Interview : "हळूहळू गुपित उलगडणारा चित्रपट"- दिग्दर्शक विशाल गांधी

Entertainment News : आतली बातमी फुटली हा आगामी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटात सिद्धार्थ जाधव, रोहिणी हट्टंगडी आणि मोहन आगाशे मुख्य भूमिकेत झळकणार असून, चित्रपटाचे दिग्दर्शन विशाल गांधी आणि जैनेश इजरदार यांनी केले आहे. त्या निमित्ताने दिग्दर्शक विशाल गांधी यांच्याशी साधलेला संवाद....आतली बातमी फुटली चित्रपटाची कथा कशी सुचली?.:- या चित्रपटात माझ्यासोबत सह–दिग्दर्शक जैनेश इजरदार सर होते. ते एक लेखक असून त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि कथा लिहिल्या आहेत. एकदा ते माझ्याकडे नवीन कथा घेऊन आले. ती कथा मला आवडली. पण ती खूप गंभीर वाटली. हा चित्रपट पाहिल्यावर तुम्हाला त्याचा मुद्दा समजेल. मला वाटलं की या कथेतला संदेश मोठ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा. म्हणून आम्ही हा चित्रपट प्रेक्षकांना भावणारा होईल अशा पद्धतीने सादर करण्याचा प्रयत्न केला. कथेचा मुख्य मुद्दा तसाच ठेवला आहे, फक्त काही ठिकाणी थोडे बदल केले. त्यानंतर संवाद, पंचेस आणि इतर गोष्टींवर काम केले. थोडक्यात सांगायचे तर हा चित्रपट दोन पिढ्यांवर आधारित आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील बहुमुखी आणि आदरणीय लेखक म्हणजे पु. ल. देशपांडे. ते खूप मोठे लेखक आहेत आणि आम्ही त्यांच्या तुलनेत लहान कलाकार आहोत. पण त्यांच्या लेखनातून आम्हाला प्रेरणा मिळाली आणि त्यांच्याप्रमाणेच आम्ही या चित्रपटाचे लेखन केले आहे. त्यामुळे चित्रपट पाहताना प्रेक्षकांना पु. ल. देशपांडे यांच्या शैलीची झलक दिसेल..या चित्रपटाचं शीर्षक थोडं वेगळं आहे. ते तुम्हाला कसं सुचलं?.खरं तर सुरुवातीला आम्हाला या चित्रपटासाठी योग्य नाव सुचत नव्हतं. पण नंतर लक्षात आलं की यात एकूण नऊ मुख्य पात्रे आहेत. त्यातले पहिले म्हणजे ज्येष्ठ अभिनेते मोहन आगाशे सर आणि दुसरी म्हणजे सहा वर्षांची बालकलाकार त्रिशा ठोसर. तिला नुकताच राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालं आहे. या चित्रपटात वेगवेगळ्या वयाचे कलाकार दिसतात. प्रत्येक पात्रामध्ये काही ना काही खास गुण आहेत, जे हळूहळू उलगडत जातात. त्यांच्या गुपित गोष्टी उघड होत जातात. त्यामुळे आम्ही या चित्रपटाचं नाव “आतली बातमी फुटली” असं ठेवलं, जे पात्रांना एकमेकांशी जोडून ठेवतं..चित्रीकरण करताना काही आव्हाने आली का?.:- ५ फेब्रुवारीला या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान माझ्या सख्ख्या भावाचं कर्करोगामुळे निधन झालं. पण तरीही मी शूटिंग सुरू ठेवलं, कारण माझा भाऊ नेहमी मला सांगायचा की आयुष्यात काहीही झालं तरी शूटिंग कधी थांबवू नकोस. ही गोष्ट प्रॉडक्शन टीममधल्या फक्त काही लोकांनाच माहिती होती. माझे सह-दिग्दर्शक जैनेश इजरदार, सह–निर्माते अमन अडवाणी आणि डी.ओ.पी. अमित कोंडोठ यांनी मला खूप साथ दिली. त्या दिवशी मी भावाच्या अंत्यसंस्काराला होतो. त्यामुळे मनात एकीकडे त्याचा विरह आणि दुसरीकडे चित्रपटाचं शूटिंग अशी दोन टोकाची स्थिती होती. हा माझ्यासाठी आयुष्यातला सर्वात मोठा व कठीण क्षण होता. जे घडलं ते खूप दुःखद होतं आणि तसं होऊ नये अशीच इच्छा होती, पण वेळ कधीच थांबत नाही. अशा वेळी कामात मन लावणं अवघड झालं होतं, तरी माझ्या टीमने मला समजून घेतलं, कोणताही दबाव टाकला नाही. त्यामुळे मी स्वतःला सावरलं आणि पुन्हा शूटिंग सुरू केलं. कारण माझा भाऊ जाण्यापूर्वी मला एकच शिकवून गेला होता काहीही झालं तरी काम कधी थांबवू नकोस..कलाकार निवडताना तुमचे निकष काय होते?.:- ग्रीष्मा अडवाणी आणि अमन अडवाणी हे माझे सह- निर्माते आहेत, आणि आमचे कास्टिंग डायरेक्टर जोआविम सर आहेत; सगळ्यांनी मिळून प्रत्येक भूमिकेसाठी काळजीपूर्वक कास्टिंग केली. मोहन आगाशे सर यांचं कास्टिंग त्यांच्या सेन्स ऑफ ह्युमरमुळे केलं कारण ते पात्राला योग्य बसत होते, तर रोहिणी हट्टंगडी ज्येष्ठ अभिनेत्री असून मी त्यांचा मोठा फॅन आहे. ‘बाईपण भारी देवा’ चित्रपटामध्ये त्यांचा अभिनय खूप छान आहे, त्यामुळे मोहन सर आणि रोहिणी मॅडम यांची केमिस्ट्री खूप छान दिसेल. आम्हाला असा कलाकार हवा होता जो लोकांना एकाच वेळी हसवू आणि रडवू शकेल; तो मराठी इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय चेहरा असावा. सिद्धार्थ जाधवच्या रुपात आम्हाला तो सापडला. त्याचबरोबर भारत गणेशपुरे सर, आनंदा कारेकर, विजय निकम आणि इतर कलाकारही अप्रतिम आहेत आणि अशा प्रकारे आम्ही प्रत्येक भूमिकेसाठी काळजीपूर्वक कलाकारांची निवड केली आहे..या चित्रपटातून कोणता संदेश देण्यात आला आहे?.:- ह्या चित्रपटातून अतिशय प्रेरणादायी आणि मजबूत संदेश दिला आहे. सिनिअर पिढी आणि ज्युनिअर पिढी, म्हणजे मोठे आणि लहान यांच्यातला फरक आणि ते कसे आपल्या पद्धतीने जगतात हे दाखवले आहे. त्याचबरोबर पिढींमध्ये असलेला फरक कसा दुरावा निर्माण करतो पण त्याचबरोबर नातं कसं गोड बनतं हे देखील समजून येतं. संपूर्ण चित्रपटात घडणाऱ्या घटनांचा अर्थ क्लायमॅक्स सीनमध्ये स्पष्ट होतो. हा चित्रपट खूप वेगळा आणि बौद्धिक कॉन्सेप्टवर आधारित आहे..तुमचे आगामी प्रकल्प कोणते आहेत?.:- मी इंडस्ट्रीत खूप वर्षांपासून काम करत आलोय आणि बऱ्याच प्रोजेक्ट्स हाताळले आहेत, पण त्याचबरोबर मी एक इंटरेस्टिंग मराठी फिल्म लिहिली आहे. सध्या त्याची कास्टिंग प्रोसेस सुरू आहे. “आतली बातमी फुटली” हा चित्रपट पाहिल्यावर प्रेक्षकांना माझ्या दृष्टीकोणातून चित्रपट बनवण्याची पद्धत आणि माझ्या शैलीची झलक स्वयंचलितपणे कळेल..Marathi Serial : 'असा' होणार थोडं तुझं थोडं माझं मालिकेचा शेवट ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "मालिका असावी तर अशी !".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 