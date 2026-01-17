अविस्मरणीय! रणबीर कपूरसोबत झळकली 'ठरलं तर मग'मधील कुसुम ताई; पोस्ट करत म्हणाली- या क्षणासाठी मी खूप...

मोठ्या पडद्यावर काम करणं, मोठमोठ्या कलाकारांसोबत काम करणं हे अनेकांचं स्वप्न असतं. या दिवसासाठी प्रत्येक छोटा कलाकार हा दिवसरात्र धडपडत असतो. मात्र आपल्या मेहनतीच्या आणि जिद्दीच्या जोरावर काही कलाकार मोठी मजल मारताना दिसतात. अशीच एक कलाकार चक्क रणबीर कपूरसोबत झळकली आहे. ही अभिनेत्री म्हणजे छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'ठरलं तर मग' मधील सुमन ताई म्हणजेच दिशा दानडे. दिशाने रणबीरसोबत एका जाहिरातीत काम केलंय. आणि तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय. .दिशाने तिचं काम सोशल मीडियावर शेअर केलं आहे. एक पोस्ट शेअर करत तिने लिहिलं, 'मला #RanbirKapoor सोबत Astral Bondtite च्या जाहिरातीत काम करण्याची संधी मिळाली आणि हा क्षण माझ्यासाठी शब्दांत व्यक्त न करता येण्यासारखा आहे. त्यांच्यासारख्या अफाट क्षमता असलेल्या अभिनेत्यासोबत स्क्रीन शेअर करणे, हा स्वतःमध्येच एक शिकण्याचा मोठा अनुभव होता. रणबीर केवळ एक विलक्षण कलाकारच नाही, तर अत्यंत नम्र आणि आपल्या कामाप्रती पूर्णपणे समर्पित असलेला माणूस आहे. खरंच प्रेरणादायी!'.तिने लिहिलं, 'प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी कलाकार आणि धडपड करणाऱ्या (struggler) माझ्या मित्रांना एकच सांगेन — कृपया जिद्द सोडू नका. जेव्हा पाठिंबा मर्यादित असतो, तेव्हा तुमची 'सातत्यता' हीच तुमची सर्वात मोठी ताकद बनते. जेव्हा दरवाजे बंद असतील, तेव्हा ते ठोठावत राहा. कष्ट, संयम आणि स्वतःवरचा विश्वास नक्कीच फळ देतात.मी या क्षणासाठी खूप मेहनत घेतली आहे आणि मला इथपर्यंत पोहोचण्यास मदत करणाऱ्या प्रत्येकाचा मी मनापासून ऋणी आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे.'.तिने सगळ्यांचे आभार मानत पुढे लिहिलं, 'माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल आणि माझ्या प्रवासाला पाठबळ दिल्याबद्दल @tpwcasting चे मनापासून आभार. तसेच, इतके प्रभावी काम निर्माण करणाऱ्या आणि माझ्यासारख्या कलाकारांना चमकण्याची संधी देणाऱ्या @pictureschrome या अप्रतिम प्रोडक्शन हाऊसचेही खूप खूप आभार.दिग्दर्शक @iamitrsharma यांचे विशेष ऋण, जे एक उत्तम व्यक्ती आणि प्रतिभावान कथाकार आहेत. तुमची दृष्टी, स्पष्टता आणि सेटवरील शांत ऊर्जेमुळे हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने खास झाला. इतकी कूल आणि अर्थपूर्ण जाहिरात बनवल्याबद्दल धन्यवाद.' .कुसुम ताईंना असं पाहून नेटकरी मात्र चांगलेच खुश झालेत. चाहते त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव करत आहेत. .Lakshmi Niwas New Promo: ती चूक नडणार! अखेर जयंत - जान्हवी समोरासमोर येणार; मालिकेत पुढे काय घडणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.