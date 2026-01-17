Premier

अविस्मरणीय! रणबीर कपूरसोबत झळकली 'ठरलं तर मग'मधील कुसुम ताई; पोस्ट करत म्हणाली- या क्षणासाठी मी खूप...

DISHA DANASE AD WITH RANBIR KAPOOR: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मधील कुसुम ताईंची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री आता रणबीर कपूरसोबत दिसतेय.
ESAKAL

Payal Naik
Updated on

मोठ्या पडद्यावर काम करणं, मोठमोठ्या कलाकारांसोबत काम करणं हे अनेकांचं स्वप्न असतं. या दिवसासाठी प्रत्येक छोटा कलाकार हा दिवसरात्र धडपडत असतो. मात्र आपल्या मेहनतीच्या आणि जिद्दीच्या जोरावर काही कलाकार मोठी मजल मारताना दिसतात. अशीच एक कलाकार चक्क रणबीर कपूरसोबत झळकली आहे. ही अभिनेत्री म्हणजे छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'ठरलं तर मग' मधील सुमन ताई म्हणजेच दिशा दानडे. दिशाने रणबीरसोबत एका जाहिरातीत काम केलंय. आणि तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय.

