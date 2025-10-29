शांतता, करुणा आणि आत्मबोधाचा संदेश देणाऱ्या 'डिव्हाइन सरेंडर' - 'द बुद्धिस्ट अँथम ऑफ पीस'चं प्रकाशन

'डिव्हाइन सरेंडर - द बुद्धिस्ट अँथम ऑफ पीस, अवेकनिंग ॲन्ड कंपॅशन' या गीताचे प्रकाशन मुंबईतील चर्चगेट येथील डाऊनटाऊन २० हॉलमध्ये एका दिमाखदार सोहळ्यात करण्यात आले. माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार श्री. राजकुमार बडोले यांनी लिहिलेल्या या गीतामध्ये बौद्ध तत्त्वज्ञानातील शांतता, आत्मबोध (Awakening) आणि करुणा (Compassion) या मूल्यांचा प्रभावी संदेश आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ख्याती मिळवलेले अभिनेते गगन मलिक यांनी यात प्रतीकात्मक भूमिका साकारली, तर सुप्रसिद्ध बौद्ध संगीतकार पावा यांनी या गीताला संगीतबद्ध व स्वरबद्ध केले. दिग्दर्शक निराज प्रभाकर यांच्या कलात्मकतेची जोड आणि युगंधर क्रिएशन्सचे अनिकेत बडोले यांची निर्मिती असलेल्या या गीताने ध्यान, संगीत आणि जागरूकतेचा एक अद्वितीय संगम साधला आहे..या गीताची निर्मिती प्रक्रिया जागतिक स्तरावर झाली असून, आग्नेय आशियातील प्रतिष्ठित बँकॉकमधील स्टुडिओ 28 मध्ये भव्य सिंफनी ऑर्केस्ट्रासह याचे रेकॉर्डिंग झाले आहे. पूर्वेकडील अध्यात्मिकतेला जागतिक ऑर्केस्ट्रल संगीताची जोड देत बुद्धांची शाश्वत शिकवण संगीताच्या वैश्विक भाषेतून साजरी करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. 'डिव्हाइन सरेंडर' हे गीत केवळ भारतातच नाही, तर थाई, व्हिएतनामी, श्रीलंकन, कंबोडियन, बांगलादेशी अशा अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित केले जाणार आहे, ज्यामुळे विविध संस्कृतींना जोडणारा एक कलात्मक सेतू तयार झाला आहे..या महत्त्वाकांक्षी सोहळ्याला अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभली. रॉयल थाई कॉन्स्युलेट, मुंबईचे कॉन्सुल-जनरल श्री. डॉनाविट पूल्सवात आणि महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. संजय सावकारे हे प्रमुख पाहुणे होते. तसेच श्रीलंकेच्या कॉन्सुल-जनरल शिराणी अरियारत्ने, महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. दिनेश वाघमारे आणि गीतात सहभागी झालेले कलाकार गगन मलिक व संगीतकार पावा उपस्थित होते. 'हे गीत जागतिक ऐक्यासाठीची एक प्रार्थना आहे,' असे मत राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केले, तर संजय सावकारे यांनी या सांस्कृतिक उपक्रमाबद्दल आनंद व्यक्त केला. हे ‘डिव्हाइन सरेंडर’ गीत संगीत, अध्यात्म आणि जागतिक ऐक्य यांना एका मंचावर एकत्र आणणारी एक महत्त्वपूर्ण कलात्मक भेट आहे..तिच्याशिवाय पर्याय नाही! दिग्दर्शकासोबत भांडली, तडकाफडकी मालिका सोडली; आता त्याच शोमध्ये परतणार अभिनेत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.