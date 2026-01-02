ती मला भेटायला का नाही आली? घराला कुलूप, अचानक झाली गायब; रजनीकांत यांचं ते प्रेम ज्याचा घाव आजही ताजा आहे

दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या आयुष्याची कथा सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. ते आधी कंडक्टर होते आणि या शिवाजीरावचा राजनीकांत कसा झाला हा प्रवास त्यांच्या चाहत्यांना ठाऊक आहे. मात्र या प्रवासात आणखी एक व्यक्ती होती जिचा कुठेही उल्लेख नाही. तिच्याबद्दल फारसं बोललं गेलं नाही. ते होतं रजनीकांत यांचं पहिलं प्रेम. निर्मला. अभिनेते- निर्माते श्रीनिवासन आणि रजनीकांत एकमेकांचे खूप चांगले मित्र होते. त्यांना एकदा अभिनेत्याने त्यांच्या या प्रेमाबद्दल सांगितलं होतं. रजनी यांचं तिच्यावर खूप प्रेम होतं. तिने त्यांना खूप पाठिंबा दिला. मात्र एक दिवस ती अचानक गायब झाली. .श्रीनिवास यांनी दिलेल्या एका मुलाखती रजनीकांत यांच्या प्रेमाबद्दल सांगितलं होतं. त्यात ते म्हणाले, तिचं नाव निर्मला होतं. रजनीकांत कंडक्टर असताना बसमध्ये त्यांची भेट झाली. त्यात त्यांचा सुट्ट्या पैशांवरून वाद झाला. पण नंतर ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले. एकेदिवशी रजनीकांत यांनी निर्मलाला त्यांचं नाटक पाहायला बोलावलं. ते पाहिल्यावर निर्मलानेच त्यांना अभिनयाच्या शाळेत जायला सांगितलं. त्यांनी नकार दिला कारण त्यांच्यावर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी होती. त्यावर ती म्हणाली की मी तुला पैसे पाठवते. आणि तिने त्यांना पैसे देखील पाठवले.'.रजनीकांत आणि तिचा संपर्क तुटलाश्रीनिवास म्हणाले, 'शेवटी ते अभिनेता व्हायला गेलेच. सुरुवातीला ती पैसे पाठवायची. पण नंतर अशी परिस्थिती आली की त्यांचे मित्र त्यांना पैसे पाठवायला लागले. त्यांचं स्वप्न पूर्ण होणार अशातच रजनीकांत यांच्या आयुष्यात ती घटना घडली. निर्मला डॉक्टरकीचं शिक्षण घेत होती. पण नंतर रजनीकांत आणि तिचा संपर्क तुटला. तिला शोधायला रजनीकांत परत आले. ती कुठे गेली कुणालाही ठाऊक नव्हतं. ते तिच्या घरी गेले. पण तिथे कुलूप होतं. शेजारच्यांना विचारल्यावर ते म्हणाले की ते लोक आधीच इथून दुसरीकडे गेलेत. तिचा पुढे कुठेही पत्ता लागला नाही.'.तिच्याबद्दल बोलताना रजनीकांत श्रीनिवासन यांच्याकडे म्हणालेले, 'आज मी एक अभिनेता आहे. तरीही ती माल शोधायला नाही आली. मी आज कुठेही जातो मग ते हिमालय असेल किंवा अमेरिका असेल, मी माझ्या निम्मीलाच शोधतो. गर्दीतही मी तिलाच शोधतो. देवन, ती माझ्याकडे का नाही आली? इतकं सगळं मिळवल्यानंतरही ती माझ्याकडे परत का नाही आली? तिला मला भेटावसं का नाही वाटत? .पहिला चित्रपट हिट, नंतर फ्लॉपची रांगच लागली; एका रात्रीत स्टार झालेली साध्या घरातली मराठी मुलगी, तुम्ही ओळखलंत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.