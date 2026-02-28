Kishor Kumar Songs : मृत्यूच्या २४ तास अगोदर किशोर कुमार यांनी गायलं होतं खास गाणं..आजही कोट्यवधी लोकांचं फेव्हरेट, तुम्ही ऐकलंय का?

Kishor Kumar Best Songs News : भारतीय संगीत विश्वातील अष्टपैलू कलाकार आणि सुरांचा राजा किशोर कुमार (Kishore Da) यांच्याबद्दल अनेक रंजक किस्से प्रसिद्ध आहेत. पण त्यांच्या मृत्यूशी संबंधित एक घटना आजही चाहत्यांना भावूक करते. किशोर कुमार यांनी १३ ऑक्टोबर १९८७ रोजी जगाचा निरोप घेतला. विशेष म्हणजे या दुर्दैवी घटनेच्या अवघ्या २४ तास आधी म्हणजेच १२ ऑक्टोबरला त्यांनी त्यांचे शेवटचे गाणे रेकॉर्ड केले होते. हे गाणे केवळ एक रेकॉर्डिंग नव्हते तर त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचा सुरेल प्रवास ठरला. एका वृत्तानुसार ३९ वर्षांनंतरही हे गाणे आजही यूट्यूबवर तुफान लोकप्रिय आहे. .किशोर कुमार यांनी त्यांचे शेवटचे गाणे 'वक्त की आवाज' (Waqt Ki Awaaz - 1988) या चित्रपटासाठी रेकॉर्ड केले होते. 'गुरू गुरू आ जाओ गुरू' (Guru Guru Aa Jao) असे या गाण्याचे बोल होते. हे एक रोमँटिक डुएट असून त्यांनी ते प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले (Asha Bhosale) यांच्यासोबत गायले होते. बप्पी लहरी यांनी या गाण्याला संगीत दिले होते. हे गाणे मिथुन चक्रवर्ती आणि श्रीदेवी यांच्यावर चित्रित करण्यात आले होते. हे गाणे रेकॉर्ड करताना किशोरदा नेहमीप्रमाणेच उत्साही आणि आनंदी होते. .Aurangzeb Daughters : औरंगजेबाने कधीच स्वतःच्या मुलींचे लग्न का केले नाही? कारण वाचून अंगावर येईल काटा, हा क्रूर इतिहास ठेवलेला दडवून.या रेकॉर्डिंग दरम्यानचा एक किस्सा अत्यंत हृदयस्पर्शी आहे. रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये किशोर कुमार यांनी नेहमीप्रमाणे विनोद करून सर्वांना हसवले होते. संगीतकार बप्पी लहरी यांच्याशी गप्पा मारताना त्यांनी मजेत म्हटले होते की, "आज मी तुम्हाला हसवतोय, पण उद्या जेव्हा मी नसेन तेव्हा तुम्ही माझी आठवण काढाल." कोणालाही वाटले नव्हते की त्यांचे हे शब्द इतक्या लवकर खरे ठरतील. आशा भोसले यांनी देखील एका मुलाखतीत सांगितले होते की त्या दिवशी किशोरदा इतके विनोद करत होते की हसून हसून गाणे गाणे कठीण झाले होते. एका लेखात या भावूक आठवणीचा उल्लेख आढळतो. .Pandharpur : ‘इटुल बा – इटुल रचमाय’! पंढरपूरची वारी 200 वर्षांपूर्वी कशी असायची? ब्रिटिश चित्रकाराने 1795 मध्ये केलं आश्चर्यकारक वर्णन.दुसऱ्या दिवशी १३ ऑक्टोबरला दुपारी ४:४५ च्या सुमारास त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि काळाने या महान गायकाला हिरावून नेले. योगायोगाने हा दिवस त्यांचे मोठे भाऊ अशोक कुमार यांचा ७६ वा वाढदिवस होता. किशोर कुमार गेल्याला अनेक दशके उलटली असली तरी 'गुरू गुरू' हे त्यांचे शेवटचे गाणे आजही चाहत्यांच्या ओठांवर आहे. यूट्यूबवर या गाण्याला कोट्यवधी व्ह्यूज असून ते किशोरदांच्या अविस्मरणीय कारकिर्दीची साक्ष देते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.