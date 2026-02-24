सैफ सोबत लग्नानंतर करीना कपूरही ठेवते रोजा? स्वतः सांगितलं सत्य, म्हणाली- मुस्लिम कुटुंबात लग्न झालं तरी...

सध्या रमजानचा महिना सुरू आहे. हा महिना सगळ्यात पवित्र मानला जातो. सध्या सगळीकडे टीव्ही असो किंवा बॉलिवूड, सगळेच कलाकार आपले रोजाचे आणि इफ्तारचे फोटो शेअर करताना दिसतात. बॉलिवूडमध्ये अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्यांनी मुस्लिम धर्मात लग्न केलंय. त्यातलीच एक अभिनेत्री म्हणजे करीना कपूर. करीनाने सैफ अली खानसोबत लग्न केलंय. त्यांना दोन मुलंदेखील आहेत.तिने तिच्या आडनावात खान हे नावही जोडलंय. त्यामुळेच लग्नानंतर करिनाने तिचा धर्म बदललाय का, ती रमजानमध्ये रोजा ठेवते का असे अनेक प्रश्न चाहत्यांना पडतात. एका मुलाखतीत तिने याचं उत्तर दिलं होतं. .करीनाने रमजानदरम्यान एक मुलाखत दिली होती. यात तिला तू रोजा ठेवतेस का असा प्रश्न विचारण्यात आला. यात बोलताना करीना म्हणाली, 'मी रोजा ठेवत नाही, कारण मला आजही त्याचे योग्य नियम आणि पद्धती माहित नाहीत आणि मला काहीही चुकीचे करायचे नाही. माझे लग्न एका मुस्लिम कुटुंबात झाले आहे. माझे पती सैफ अली खान रोजा ठेवतात, पण त्यांनी मला यासाठी कधीही सक्ती केली नाही. मला वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ खायला खूप आवडतात आणि मी दिवसाचे २४ तास काही ना काही खात असते. मला खूप भूक लागते, अशा परिस्थितीत मी रोजा ठेवू शकत नाही.'.करीना कपूर हिने २०१२ मध्ये सैफसोबत लग्न केलेलं. त्यांनी हिंदू किंवा मुस्लिम पद्धतीने लग्न केलं नव्हतं तर त्यांनी कोर्ट मॅरेज केलेलं. करीना कपूरच्या आगामी कामाबद्दल बोलायचे झाले तर, ती लवकरच मेघना गुलजार दिग्दर्शित 'दायरा' या क्राईम-ड्रामा चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटात ती दाक्षिणात्य सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारनसोबत दिसणार आहे. सोबतच तिचा 'क्रू २' देखील येणार आहे. .चर्चा खऱ्या ठरल्या! नव्या मालिकेसाठी स्टार प्रवाहची दुपारची लोकप्रिय मालिका घेणार निरोप; ती पोस्ट व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.