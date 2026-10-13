हिच्या भावाने आम्हाला घरी बोलावलं, ३ महिने मी तिला... माधुरीच्या प्रेमात कसे पडले नेने? स्वतः सांगितली लव्हस्टोरी

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित मराठी असली तरी तिने बॉलिवूडमध्ये नाव कमावलं. तिच्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने सगळ्यांना भुरळ घातली. मात्र तिने लग्नासाठीही मराठी नवरा निवडला. माधुरीने १९९९ साली डॉक्टर असलेल्या श्रीराम नेने यांच्याशी विवाह केला. त्यांची भेट कशी झाली हे माधुरीने अनेकदा सांगितलंय. मात्र आता डॉक्टर नेने यांनी त्यांची लव्हस्टोरी सांगितली आहे. दिग्दर्शक फराह खान माधुरीच्या घरी गेली होती. तेव्हा तिच्याशी बोलताना डॉ. नेने यांनी त्यांच्या पहिल्या भेटीबद्दल सांगितलंय. .डॉ. नेने म्हणाले, “मला तेव्हा हिंदी भाषा वगैरे काहीच बोलता येत नव्हती. त्यामुळे बॉलीवूड सिनेमे पाहणं शक्यच नव्हतं. आम्ही घरी मराठी बोलायचो. पण, आम्ही राहायला लॉस एंजेलिसमध्ये होतो. मी तेव्हा सगळ्या हॉलीवूड कलाकारांना ओळखायचो…बॉलीवूडमध्ये कोणीच माहिती नव्हतं. माधुरीच्या भावामुळे आमची भेट झाली, आमच्यात छान मैत्री झाली पुढे, ३ महिने आम्ही डेट केलं. ३ महिन्यांनी मी तिला लग्नासाठी प्रपोज केलं. त्याआधी आम्ही या सगळ्या गोष्टी सिक्रेट ठेवल्या होत्या. अमेरिकेत माधुरीच्या भावाच्या घरीच आमचं लग्न झालं. त्यानंतर मग, आम्ही लग्नाचं ग्रँड रिसेप्शन आयोजित केलं होतं..ते पुढे म्हणाले, 'त्यावेळी आमच्या लग्नाला बरेच सेलिब्रिटी आले होते. पण, मी फक्त अमिताभ बच्चन यांनाच ओळखत होतो. मला शाहरुख-सलमान सुद्धा माहिती नव्हते. माधुरीवर सर्वांचं प्रेम होतं त्यामुळे आमच्या रिसेप्शनला बरेचजण आले होते.' पुढे माधुरी म्हणाली, 'हो खरंच, रामला माझ्याबद्दल काहीच माहीत नव्हतं. मी सिनेमांमध्ये काम करते, बॉलीवूड स्टार आहे ही माहिती त्याला फक्त देण्यात आली होती…आणि नेने तर पहिल्यापासूनच हँडसम आहेत. जेव्हा आमची पहिली भेट झाली तेव्हा त्यांनी विचारलं होतं…’तू काय करतेस?’ त्यावर मी सांगितलं होतं, ‘मी चित्रपटांमध्ये काम करते’ नेने यावर म्हणालेले, ‘अरे वाह छान…’ त्यांना माझी नेमकी ओळख माहिती नव्हती.' .माधुरीचे भाऊ अजित दीक्षित आणि डॉ. श्रीराम नेने दोघेही चांगले मित्र आहेत. अजित यांनी घरच्या पार्टीमध्ये कुणालाही न सांगता डॉ. नेनेंना त्यांच्या कुटुंबीयांसह आमंत्रित केलं होतं. याच पार्टीत माधुरी अन् डॉ. नेनेंची पहिली भेट झाली मग, पुढे आणखी भेटीगाठी वाढल्या. .समोर समुद्र, मोठाला वऱ्हांडा... जिम ट्रेनरने दाखवलं कसं होतं नाना पाटेकरांचं गोव्यातलं घर; ती जागाही जिथे... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.