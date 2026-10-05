विजय साळगावकर सुटलाच नसता, 'दृश्यम ३' मध्ये सगळ्यात मोठी चूक; पोलिसांनी दुर्लक्षित केली ती गोष्ट, तुम्हाला कळली का?

बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगन सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्याचा नवा चित्रपट 'दृश्यम ३'. हा चित्रपट थिएटरमध्ये धुमाकूळ घालतोय. या चित्रपटाने अवघ्या ३ दिवसात २५० कोटींचा गल्ला जमावलाय. प्रेक्षक कधीपासून या चित्रपटाची वाट पाहत होते. चित्रपटात विजय साळगावकर जिंकणार हे तर सगळ्यांनाच ठाऊक आहे मात्र तो कसा जिंकणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. तेच या चित्रपटात दाखवण्यात आलंय. मात्र चित्रपटाच्या शेवटी पोलिसांकडून खूप मोठी गोष्ट चूक होते जी कुणाच्याही लक्षात आलेली नाही. मात्र कॉमन सेन्स लावणाऱ्या नेटकऱ्यांनी ही चूक पकडलीये. .(स्पॉईलर अलर्ट) 'दृश्यम २' चित्रपटात दाखवण्यात आल्यानुसार क्रिस्तोफर पिंटोचा सांगाडा विजय साळगावकर तब्बूच्या मुलाच्या जागी पोलीस स्टेशनमध्ये पुरतो. जो पोलिसांना शेवटी भेटतो आणि तब्बूच्या मुलाचा सांगाडा तो जाळून टाकतो. त्यामुळे दुसऱ्या भागात तो सुटतो. क्रिस्तोफरचा सांगाडा त्याला सॅव्हिओ काढून देतो. तर 'दृश्यम ३' मध्ये शेवटी कोर्टात पोलीस हे सिद्ध करायचा प्रयत्न करतात की पोलिसांच्या ताब्यात असलेला सांगाडा क्रिस्तोफरचा आहे आणि तो स्मशानभूमीत त्याच्या ग्रेव्हमध्ये नाहीये. जर स्मशानभूमीत त्यांना सांगाडा भेटला नाही तर अजय देवगन जेलमध्ये जाईल असं वकील म्हणतात. मात्र शेवटी क्रिस्तोफरच्या सांगाड्याच्या जागी दुसरा सांगाडा दिसतो आणि विजय सुटतो. मात्र हे पाहून प्रेक्षकांना काही प्रश्न पडलेत. .कथेमधील सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे पोलिसांना जर ख्रिस्तोफरचा सांगाडा स्मशानभूमीत नाही हेच सिद्ध करायचं होतं तर ते तिथे जाऊन त्याची ग्रेव्ह खोदण्यापेक्षा थेट त्यांच्या ताब्यात असलेला त्याच्या खऱ्या सांगड्याची डीएनए टेस्ट करू शकत होते ज्यामुळे त्याचा सांगाडा बाहेर आहे हे सिद्ध झालं असतं. त्यांना स्मशानभूमीत जायची गरजच नव्हती. डीएनए टेस्टमुळे ख्रिस्तोफरचा खरा सांगाडा भेटला असता, आणि विजयने त्याच्याजागी खोटा सांगाडा ठेवलाय हे देखील समजलं असतं. मात्र पोलीस डीएनए टेस्ट करण्याऐवजी सांगाडा जागेवर नाही हे सिद्ध करण्यात गुंतलेले होते. .याशिवाय आणखी एक पडलेला प्रश्न म्हणजे पोलिसांकडचे पुरावे. ख्रिस्तोफरचा सांगाडा स्मशानभूमीत भेटला नसता तरी तो सांगाडा तिथून विजयनेच गायब केलाय याचा पुरावा पोलिसांकडे नव्हता. किंवा त्यानेच तो कॉलेजमध्ये नेऊन ठेवला याचाही पुरावा पोलिसांकडे नव्हता. केवळ विजय कॉलेजमध्ये गेलेला एवढंच पोलीस सिद्ध करू शकले असते. त्यामुळे विजयला चौकशीसाठी नेऊ शकले असते मात्र त्याच्यावरचा गुन्हा सिद्ध झालाच नसता. जर पोलिसांनी सांगाड्याची डीएनए टेस्ट झाली असती तर सॅव्हिओला खरं सांगावं लागलं असतं की तो सांगाडा बाहेर कसा आला आणि तो त्याने कुणाला दिला. मात्र आता सॅव्हिओदेखील मेलेला दाखवण्यात आला. त्यामुळे त्याच्याविरोधात पुरावा नाहीच. त्यामुळे त्यावेळेसही तो सुटणार हे नक्की. .'दृश्यम ३' थिएटर गाजवतोय पण ओटीटीवर अचानक ट्रेंड होतोय अजय देवगनचा ११ वर्ष जुना चित्रपट; तुम्ही पाहिलाय का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.