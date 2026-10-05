'दृश्यम ३' मध्ये गायतोंडेची दहशत दिसलीच नाही' म्हणणाऱ्या मराठी अभिनेत्याला नेटकऱ्यांनी सुनावलं; म्हणाले- तुम्ही लोक

बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगन याचा 'दृश्यम ३' सध्या थिएटरमध्ये धुमाकूळ घालतोय. या चित्रपटाने अजयच्या आधीच्या सगळ्या चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडलेत. पहिल्या ३ दिवसातच या चित्रपटाने २५० कोटींहून जास्तीचा गल्ला जमवलाय. चित्रटातील सगळ्याच कलाकारांच्या अभिनयाचं कौतुक होतंय. विशेषतः जयदीप अहलावत आणि अजय देवगन. या चित्रपटात अनेक मराठी चेहरेदेखील दिसतायत. त्यातील एक म्हणजे इन्स्पेक्टर गायतोंडे. अभिनेते कमलेश सावंत यांनी या चित्रपटात गायतोंडेंची भूमिका साकारलीये. मात्र आता एका अभिनेत्याने त्यांची भूमिका चांगली झाली नसल्याचं म्हटलंय. ज्यावर नेटकऱ्यांनीच त्यांना उत्तर दिलंय. .कमलेश हे 'दृश्यम' च्या पहिल्या भागापासूनच या फ्रॅन्चायजीचा भाग आहेत. त्यांचं गायतोंडे हे पात्र प्रचंड गाजलं. प्रत्येक भागात गायतोंडेंच्या एंट्रीला टाळ्या आणि शिट्टया पडल्या. मात्र 'दृश्यम ३' मध्ये गायतोंडेंची भूमिका विनोदी झाली असल्याचं अभिनेते योगेश सोमण यांनी म्हटलंय. योगेशदेखील कमलेश यांच्यासोबत 'दृश्यम' च्या आधीच्या २ चित्रपटांचा भाग होते. ते देखील या चित्रपटात पोलिसांची भूमिका साकारत होते. मात्र तिसऱ्या पार्टमधे त्यांची भूमिका नाहीये. आता त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात त्यांनी चित्रपट कसा आहे याबद्दल सांगितलं आहे. त्यांनी चित्रपटाचं कौतुक केलंय मात्र कामेश यांचं पात्र कमी पडल्याचं म्हटलंय. .'चांगलं काम करूनही कॅरेक्टर मार खाल्लीये ती आमच्या गायतोंडेने. केवळ विनोदी काहीतरी करावं असं बहुधा त्याला सांगितलं असावं. कारण तो दिग्दर्शकाने सांगितल्याप्रमाणे काम करणारा माणूस आहे. त्याने काम चांगलंच केलं. पण कॅरेक्टरची मजाच गेली. गायतोंडेची जी दहशत पहिल्या भागात होती. पण विनोदी कॅरेक्टरमुळे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या भागात ती राहिली नाही.' असं योगेश म्हणालेत. मात्र त्यांचं हे मत अनेकांना पटलं नाहीये. नेटकऱ्यांनी त्यांना उत्तर दिलं आहे. एकाने लिहिलं, 'सॉरी सर, गायतोंडेने आपली छाप सोडलीये. त्यांच्याशिवाय दृश्यम अपूर्ण आहे.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'गायतोंडेमुळे लोकं हसून मोकळी होतात, तुम्ही लोकं मराठी माणसाला नावं ठेवता.' .आणखी एकाने लिहिलं, 'गायतोंडे मुळे दृश्यम हिट होतय सर. जबरदस्त अभिनय' दुसऱ्याने लिहिलं, 'गायतोंडे शिवाय दृश्यम अपूर्ण राहिला असता सर, दोन डायलॉग आणि गायतोंडेच्या एन्टरीलाच टाळ्या शिट्ट्या. खरच छान अभिनय 3 ही चित्रपटात,' अनेकांनी योगेश यांना गायतोंडेंचं पात्र आवडल्याचं सांगितलंय. कमलेश यांनी 'दृश्यम'मध्ये साकारलेल्या गायतोंडेने पहिल्या भागापासून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं आहे हे मात्र नक्की. .'आई कुठे काय करते' मालिकेतून अचानक काढून टाकलं; लोकप्रिय लेखिकेचा मोठा खुलासा; मला काही येत नव्हतं असं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.