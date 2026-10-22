सेट नाही खरा आहे 'दृश्यम'च्या विजय साळगावकरचा बंगला; ८५ वर्षीय महिला करतेय देखभाल, तुम्हाला पाहायचाय? हा घ्या पत्ता

बॉलिवूडमध्ये सर्वाधिक गाजणाऱ्या 'दृश्यम' फ्रॅन्चायजीचा दुसरा भाग २ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित झाला. तेव्हापासून या चित्रपटाने थिएटरमधे धुमाकूळ घातलाय. या चित्रपटाची कथा आणि यातील ट्विस्ट प्रेक्षकांना आवडलेत. या सिनेमाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. या सिनेमाने आतापर्यंत कोट्यवधींची कमाई केलीये. चित्रपटातील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिलंच सोबत लक्षात राहिलं ते विजय साळगावकर यांचं घर. 'दृश्यम' चित्रपटाच्या प्रत्येक भागावेळी या घराची चर्चा होते. याच घरात विजय सगळा प्लॅन करतो. सगळे पुरावे नष्ट करतो आणि आपल्या कुटुंबाचा बचाव करतो. तुम्हाला माहितीये का कुठे आहे हा बंगला? .विजय गोव्यात राहत असल्याचं दाखवलंय. मात्र तो राहत असलेला बंगला सेट नसून खरं घर आहे. आणि हे घर साधं सुधं नाहीये तर तब्बल १०० वर्ष जुनं आहे. हा बांगला पोर्तुगीज आर्किटेक्चरवर आधारित आहे. कमानीदार खिडक्या, लाल रंगाची कौलं असलेलं उतरत्या छताचं बांधकाम आणि घराच्या बाहेरील भिंतींची रंगसंगती यामुळे या घराला खास गोवन लूक मिळाला आहे. हे बांधकाम जुन्या काळातलं असल्याने अधिक मजबूत आहे. तर बहुतेक ठिकाणी लाकडी बांधकाम आहे. प्रत्येक चित्रपटाच्या वेळेला या बंगल्याला वेगळा कलर देण्यात आला होता. पहिल्या भागात घराचा रंग फिकट पिवळा होता. त्यानंतर 'दृश्यम २' आणि 'दृश्यम: द कन्क्लुजन'मध्ये घर निळ्या आणि पांढऱ्या रंगांचं दिसलं. .हे घर उत्तर गोव्यातील उक्कासिम या गावात आहे. whoiskrity_ या इन्स्टाग्राम हँडलवर 'दृश्यम'मधील घराचे काही फोटो शेअर करण्यात आले आहेत. या घराच्या आजूबाजूला खरंच खूप झाडं आहेत. या घरात जाण्यास कुणालाही परवानगी नाही कारण ही खाजगी मालमत्ता आहे. फक्त घराचे बाहेरूनच फोटो काढण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. या घराची काळजी घेण्यासाठी तिथे एक ८५ वर्षांची वृद्ध महिला आहे. .जीम नाही मग वनिता खरातने कसं कमी केलं २९ किलो वजन? वेट लॉस जर्नी सांगत म्हणाली- साधा जिना चढताना दम लागायचा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.