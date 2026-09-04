DWIDHA MOVIE REVIEW: वडील आणि मुलीच्या नात्यातील भावनिक गुंतागुंत दाखवणारा, मनाला भिडणारा चित्रपट ‘द्विधा’

भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत नातेसंबंधांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अशी काही घट्ट नाती असतात, जी आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर माणसाला आधार देतात. मग ते आई-वडील आणि मुलांमधील असो, भाऊ-बहिणीचे प्रेम असो किंवा आई-मुलीचे नाते असो...प्रत्येक नात्याची एक वेगळी भावनिक वीण असते. आता अशाच एका वडील आणि मुलीच्या मनाला भिडणाऱ्या हळव्या नात्यावर प्रकाश टाकणारा चित्रपट ‘द्विधा’ नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन नीलेश नाईक यांनी केले आहे. ‘द्विधा’ म्हणजे मनाची अशी अवस्था जिथे दोन परस्परविरोधी विचारांमध्ये किंवा पर्यायांमध्ये माणूस अडकतो. जेव्हा बुद्धी एक सांगते आणि मन भलतेच, अशा वेळी मानसिक ओढाताण प्रचंड होते. .काय योग्य आणि काय अयोग्य अशा चक्रव्यूहात माणूस अडकून पडतो. या चित्रपटाची संपूर्ण कथा याच मानसिक संघर्षावर आधारित आहे. या चित्रपटाची कथा मनोहर नाईक (सतीश पुळेकर) आणि त्यांची मुलगी श्रावणी (मानसी कुलकर्णी) या दोन प्रमुख व्यक्तिरेखांभोवती प्रामुख्याने फिरणारी आहे. श्रावणीचे लग्न कौस्तुभ (आस्ताद काळे) याच्याशी झालेले असते. लग्नानंतर आता ती अमेरिकेमध्ये राहात असते. पाचेक वर्षे अमेरिकेत संसार केल्यानंतर आता ती वसईतील आपल्या माहेरी परतते. भूतकाळात झालेल्या एका गर्भपाताच्या दुःखातून सावरून, ती आता पुन्हा एकदा आई होणार असते. ती एका नव्या आशेने भारतात येते; पण घरी आल्यावर तिच्यासमोर एक धक्कादायक वास्तव येते. तिच्या वडिलांना एक गंभीर आजार जडला असल्याचे तिला समजते आणि तिच्या संपूर्ण आयुष्याची गणितं बदलून जातात.. कारण लहानपणीच आईला गमावल्यानंतर तिचे संपूर्ण पालनपोषण वडिलांनीच केलेले असते. तिच्या वडिलांशी तिचे घट्ट असे नाते असते, मग आता वडील एका गंभीर आजाराशी सामना करीत असताना त्यांना सोडून जावे कसे, असा प्रश्न तिच्या मनामध्ये निर्माण होतो. तिचे मन तिला कर्तव्याची जाणीव करून देते आणि भावनिक साद घालते. त्यातच ती आता गर्भवती असते आणि बाळाचा जन्म अमेरिकेतच व्हावा, अशी तिच्या पतीची मनोमन इच्छा असते. कारण अमेरिकेत बाळाचा जन्म झाला तर त्याला तिथले नागरिकत्व सहज मिळेल आणि त्याचे भविष्य सुरक्षित होईल, असा व्यावहारिक विचार तिच्या पतीचा असतो. मग कर्तव्य, नातं, भावनिक बांधिलकी आणि व्यावहारिक भविष्य या दोन्हींच्या कात्रीत श्रावणी कशी अडकते आणि या ‘द्विधा’ मनःस्थितीतून ती काय मार्ग काढते, हाच या चित्रपटाचा मुख्य गाभा आहे..दिग्दर्शक नीलेश नाईक यांनी एक संवेदनशील आणि भावनिकदृष्ट्या खिळवून ठेवणारा चित्रपट आणलेला आहे. वडील आणि मुलीच्या नात्याचे भावनिक बंध गुंफताना पती-पत्नी, भाऊ-बहीण या नात्यांचीदेखील गुंफण त्यांनी उत्तम प्रकारे केली आहे. नात्यामधील संघर्ष, भावनिक ओलावा, कर्तव्य आणि निष्ठा या बाबींबरोबरच प्रेम, जिव्हाळा आणि आपुलकी वगैरे बाबी त्यांनी उत्तम प्रकारे रेखाटल्या आहेत. वडील आणि मुलीच्या नात्याचे विविध पदर चांगल्या प्रकारे उलगडले आहेत. सतीश पुळेकर, मानसी कुलकर्णी, रेणुका दफ्तरदार, निमिष कुलकर्णी, आस्ताद काळे, तन्वी कुलकर्णी, प्रफुल्ल सावंत, हेमांगी वेलणकर आदी कलाकारांनी आपापल्या भूमिका उत्तम प्रकारे निभावल्या आहेत; परंतु अधिक कौतुक करावे लागेल ते सतीश पुळेकर आणि मानसी कुलकर्णी या दोन्ही कलाकारांचे. त्यांनी आपापल्या भूमिकेचे बेअरिंग छान पकडले आहे. सतीश पुळेकर यांनी मनोहर नाईक ही व्यक्तिरेखा साकारताना आपल्या डोळ्यांतून व्यक्त केलेल्या भावना लाजबाब. .मानसीने श्रावणीच्या भूमिकेतील विविध भाव, तिच्या मनाची घालमेल, काय योग्य आणि काय अयोग्य याबाबतीत निर्णय घेताना तिची झालेली द्विधा अवस्था वगैरे बाबी पडद्यावर छान मांडल्या आहेत. या कथेला संगीताबरोबरच पार्श्वसंगीताची उत्तम साथ लाभलेली आहे. संगीत कथेला पुढे नेणारे झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे सिनेमॅटोग्राफी उत्तम झाली आहे. छायाचित्रकार सिमरजित सोहनसिंग सुमन, अश्वनी प्रकाशचंद पाखरोट व श्रीधर सदानंदम अल्ले यांच्या कामाचे कौतुक नक्कीच करावे लागेल. तरीही चित्रपटाची गती मंदावलेली आहे. पटकथेवरची पकड सैल झाली आहे. त्यामुळे चित्रपट संथ झाला असला तरी एक संवेदनशील आणि भावनिकदृष्ट्या खिळवून ठेवणारा हा चित्रपट आहे. वडील आणि मुलीच्या भावनिक बंधाची उत्तम अशी गुंफण आहे.रंजना यांच्या अपघातानंतर कुटुंबाने केलेला अशोक सराफांचा अपमान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.