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अख्खं गाव क्षणात जमिनीत गडप झालं... माळीणच्या काळ्या रात्रीची सत्यकथा आता सिनेमातून

EK HOTE MALIN TRUE STORY MOVIE: पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावावर कोसळलेल्या भीषण भूस्खलनाच्या सत्यघटनेवर आधारित 'एक होते माळीण' हा मराठी चित्रपट २४ जुलै रोजी प्रदर्शित होत आहे.
EK HOTE MALIN

EK HOTE MALIN

Esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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MARATHI MOVIE BASED ON TRUE EVENTS: पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील 'माळीण' गावावर कोसळलेल्या नैसर्गिक आपत्तीची भयावहता आणि त्या काळ्या रात्रीची सत्यकथा आता चित्रपट रूपाने प्रेक्षकांसमोर येत आहे. अत्यंत संवेदनशील विषयावर आधारित असलेल्या 'एक होते माळीण' या चित्रपटाचा अंगावर शहारे आणणारा टीझर नुकताच सोशल मीडयावर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

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