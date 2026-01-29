त्याच्या लघवीतून रक्त आलं... १२ तासात पालटलं इमरान हाश्मीचं विश्व; मुलाच्या आजाराबद्दल पहिल्यांदाच बोलला अभिनेता

बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता इमरान हाश्मी याने त्याच्या कारकिर्दीत रोमँटिक हिरोपासून खलनायकाची भूमिका तितक्याच ताकदीने साकारली आहे. त्याने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. मोठ्या पडद्यावर त्याने अनेक भूमिका उत्तमरीत्या साकारल्या असल्या तरी खऱ्या आयुष्यात मात्र बापाची भूमिका साकारताना त्याला खूप मोठा धक्का बसला होता. २०१४ मध्ये त्याच्या मुलाला कर्करोगाचं निदान झालं आणि त्याचं आयुष्य पूर्णपणे बदललं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत इमरानने याबद्दल सांगितलं आहे. .इमरानने नुकतीच रणवीर अलाहबादीयाला मुलाखत दिली.इमरानच्या तीन वर्षाच्या मुलाला कर्करोगाचं निदान झालेलं तेव्हा त्यांची काय अवस्था झालेली हे सांगताना तो म्हणाला, 'माझ्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळ तो होत जेव्हा २०१४ मध्ये माझा मुलगा आजारी पडला. मी शब्दांतही सांगू शकत नाही की तो काळ माझ्यासाठी कसा होता. हे ५ वर्षे चालले. एका दिवसांत माझं आयुष्य बदललं.१३ जानेवारीला मी माझ्या कुटुंबासह ताज लँड्समध्ये ब्रंचसाठी गेलो होतो. तेव्हा अयान पिझ्झा खात होता. त्याचवेळी त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा कर्करोगाची लक्षणे दिसली.'.तो पुढे म्हणाला, 'त्याच्या लघवीमधून रक्त येत होतं. त्यानंतर लगेचच आम्ही त्याला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो. त्यावेळी त्याला मूत्रपिंडाचा कर्करोग असल्याचं निदान झालं. डॉक्टर म्हणाले की तुमच्या मुलाला कॅन्सर आहे. उद्या त्याचं ऑपरेशन करावं लागेल. त्यानंतर किमोथेरपी करावी लागेल. माझी तर पूर्ण दुनिया १२ तास बदलली. त्यानंतर त्याच्यावर लगेचच उपचार सुरू केले. १२ तासांच्या कालावधीत खूप काही बदलल्या सारखं वाटलं. एका क्षणी, जीवन पूर्णपणे सामान्य वाटलं आणि दुसऱ्या क्षणी सर्वकाही हिरावून गेलं असं वाटत होतं.' .त्यानंतर पुढील ५ वर्ष इमरान सतत हॉस्पिटलच्या फेऱ्या मारत होता. तो म्हणाला की या ५ वर्षांनी त्याला शिकवलं की खऱ्या अर्थाने महत्वाचं काय आहे. आता त्याचा मुलगा स्वस्थ आहे. पण तो त्या काळाला आपल्या आयुष्यातील सगळ्यात कठीण काळ मानतो. .कोणतेही विधी नाही, कसला थाटमाट नाही; मराठी अभिनेत्याने सत्यशोधक पद्धतीने बांधली लग्नगाठ; म्हणाला, '२ दिवसापूर्वी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.