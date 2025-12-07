टीआरपी कमी झाला की पटकन पात्राला मारून टाकतात... मालिकांबाबत प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा रोखठोक सवाल

हिंदी मनोरंजन क्षेत्रात नेहमीच दमदार आणि वास्तववादी भूमिकांमुळे ओळख मिळवणाऱ्या अभिनेत्री शेफाली शाह यांनी छोट्या पडद्याच्या जगावर थेट आणि तिखट टीका केली आहे. भूमिकांमधील बारकावे आणि संवेदनशील अभिनयासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या अभिनेत्रीने सध्याच्या मालिकांच्या बदलत्या स्वरूपावर बोट ठेवत, ‘‘आज टीव्ही मालिकांची कथाच हरवली आहे’’, असे थेट भाष्य केले. .एका मुलाखतीत शेफाली म्हणाल्या, ‘‘पूर्वी मालिकांना एक ठराविक दिशा असायची. कथा सुरू व्हायची, मध्यभाग गाठायची आणि शेवटाला पोहोचायची. आज मात्र मालिकांना शेवटच उरलेला नाही.’’ शेफालींच्या मते, ‘‘टीआरपी कमी पडली की पटकन पात्राला मारून टाका, कथा बदला! रोज नवीन भाग, रोजच्या डेडलाइन्स...हे कोणतं कथाकथन?’’ असे रोखठोक सवाल केला आहे..शेफाली शाह या बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील एक हरहुन्नरी आणि अष्टपैलू अभिनेत्री म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी चित्रपट, टेलिव्हिजन आणि ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवर आपल्या दमदार अभिनयाने एक खास आणि वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. २०१९ मध्ये नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या 'दिल्ली क्राईम' (Delhi Crime) या वेबसीरिजमधील 'डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी' या भूमिकेमुळे त्यांना खरी ओळख आणि अफाट लोकप्रियता मिळाली. या भूमिकेमुळे त्या एका रात्रीत आघाडीच्या अभिनेत्रींमध्ये गणल्या जाऊ लागल्या. 'त्यांनी सत्या', 'वक्त: द रेस अगेन्स्ट टाईम', 'दिल धडकने दो', 'डॉक्टर जी' या चित्रपटात काम केलं आहे. .झी मराठीवर येतेय नवी मालिका 'शुभ श्रावणी'; दोन बड्या कलाकारांचं कमबॅक; पण आताही ओरिजनल नाहीच, प्रोमो पाहिलात? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.