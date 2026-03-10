काही तासांपूर्वी शेअर केली रील, मेसेजला रिप्लायही दिला; राहत्या घरी मिळाला प्रसिद्ध रीलस्टारचा मृतदेह

महिन्याभरापूर्वी मराठमोळा इन्फ्लुएन्सर प्रथमेश कदम याचं निधन झालं होतं. त्याने वयाच्या अवघ्या २६ व्या वर्षी या जगाचा निरोप घेतला. जानेवारी महिन्यात या चांगल्या कंटेन्ट क्रिएटरला गमावल्यानंतर आता मराठी चाहत्यांना आणखी एका इन्फ्लुएन्सरच्या मृत्यूने धक्का बसला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील बालाजी नगर येथे राहणाऱ्या लोकप्रिय रीलस्टार अरुण तुपे याचं आज मंगळवारी १० मार्च रोजी निधन झालं. तो त्याच्या राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळला, त्यामुळे चाहत्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. .अरुण याचं कोण अरुण तुपे या नावाने इंस्टाग्रामवर अकाउंट आहे. त्यावर अनेक रिल्स पोस्ट करायचा. कॉमेडी, गंभीर असा अनेक कन्टेन्ट तो चाहत्यांसोबत शेअर करायचा. इन्स्टाग्रामवर त्याचे 179K फॉलोअर्स होते. तरुणवर्गात तो खूप लोकप्रिय होता. मात्र त्याच्या अशा अचानक एक्झिटने चाहत्यांना मोठा धक्का बसलाय. अरुण त्याच्या राहत्या घरात अत्यवस्थेत आढळून आल्यानंतर नातेवाईकांनी त्याला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी त्याला तपासल्यानंतर मृत घोषित केलं. अरुणचा मृतदेह घाटी इथल्या शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. शवविच्छेदन अहवालात त्याच्या मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होऊ शकेल. .अरुणने अगदी २३ तासांपूर्वी त्याचा शेवटचा रील शेअर केला होता. इतकंच नाही तर तो त्याच्या कमेंटना रिप्लायदेखील देत होता. त्याच्या या शेवटच्या रीलवर नेटकऱ्यांनी कमेंट करत शोक व्यक्त केला आहे. अरुणाल अपस्मारचा (फिट) त्रास होता, अशी माहिती त्याच्या नातेवाईकांनी दिली. परंतु त्याच्या निधनामागचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट होऊ शकलं नाही. त्याच्या मृत्यूने आता सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसलाय. .माझ्यापेक्षा सहा वर्षांनी मोठी आहे पण... अनेक वर्षांपासून सख्ख्या बहिणीसोबत बोलत नाही नेहा पेंडसे; कारण सांगत म्हणाली- 'आमच्यात...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.