अंगाला तेल लावून मला गावात सोडून दिलेलं... 'फँड्री'मधील जब्याच्या बहिणीने सांगितला शूटिंगचा अनुभव; म्हणाली, 'ते मला विसरून गेलेले...'

नागराज मंजुळे यांनी आपल्या करिअरमध्ये अनेक हिट चित्रपट दिले. 'फँड्री' असो किंवा 'सैराट' त्यांनी प्रत्येक चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात खोलवर रुजवला. त्यांना जे सांगायचं होतं ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलं. जसे त्यांचे चित्रपट प्रेक्षकांसाठी पर्वणी असतात. तसेच त्यांच्यासोबत काम करणं हेदेखील कलाकारांचं स्वप्न असतं. त्यांनी मातीतल्या अनेक कलाकारांना घडवलं. त्यांच्यासोबत काम करणं हा विलक्षण अनुभव असल्याचं कलाकार सांगतात. असाच एक अनुभव 'फँड्री' चित्रपटातील अभिनेत्री ऐश्वर्या शिंदे हिने सांगितलाय. .ऐश्वर्याने 'फॅन्ड्री' चित्रपटात जब्याच्या लहान बहिणीची सुरेखाची भूमिका केली होती. नुकतीच ऐश्वर्याने द मराठी फाउंडर ला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी प्रवीण तरडे सरांच्या अभिनय कार्यशाळेत होते. तिथे मला समजलं की नागराज सरांच्या चित्रपटासाठी ऑडिशन सुरू आहे. मी गेले. खूप ठिकाणी मी तेव्हा बालकलाकार म्हणून ऑडिशन देत होते. माझं सिलेक्शन झालं. पण मी खूप जोरात बोलायचे. तर नागराज सरांनी मला सांगितलं. तुझा भाऊ इथे बाजूलाच बसलाय. त्याच्याशी बोलताना एवढं जोरात कशाला बोलायला हवं. मग मी हळू आवाजात बोलायला लागले. मला पण आश्चर्य वाटायचं तेव्हा की त्यांनी सोमनाथकडून सीन कसे करून घेतले असतील? .ऐश्वर्या म्हणाली, 'ते त्याच्याशी असं काही बोलायचे की सोमनाथ तसंच करायचा. मला आठवत नाही की त्याने एकाही रडायच्या सीनला ग्लिसरीन वापरलंय. मी गोरी होते तर त्यांनी मला अंगाला तेल लावून तिकडेच गावात सोडून दिलेलं. मी खऱ्या उन्हात टॅन व्हावी, काळी व्हावी म्हणून. मी तिथल्या कुठल्याही घरात जाऊन जेवायचे दुपारी. संध्याकाळी हे लोक मला परत घेऊन जायचे. मी नंतर तिथे अवधी रुळली की एके दिवशी हे लोक मला लोकेशनवरून परत न्यायलाच विसरले. आमचे जे चित्रपटातलं घर होतं ते तिथल्या गावातल्या लोकांनी आणि आमच्या क्रू मधल्या लोकांनी मिळून बनवलं होतं. तर मी तिथे त्यांना मात करायची. घमेल भरून दे, पाणी भरून दे. मग तिथल्या बायका मला विचारायला लागल्या, कुणाची गं तू? इतकी मी त्यांना गावातली वाटायला लागलेले.' .संजू राठोडच्या 'गुलाबी साडी' गाण्यासाठी अभिनेत्रीला किती पैसे मिळाले? प्राजक्ता म्हणाली, 'चांगला मित्र म्हणून त्याने...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.