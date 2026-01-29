खूप वाईट... जॉन अब्राहमचा चेहरा पाहून चाहते चकीत; अभिनेत्याला नेमकं झालंय तरी काय? म्हणतात

बॉलिवूड अभिनेता जॉन अब्राहम याने एक काळ गाजवलाय. त्याच्या पिळदार देहयष्टीवर आणि दिसण्यावर अनेक चाहते फिदा आहेत. त्याचे अनेक चित्रपट प्रेक्षकांचे आवडते आहे. मात्र आता जॉनचा एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय ज्यात तो चाहत्यांसोबत फोटो काढताना दिसतोय. त्यात जॉन क्लीन शेव्ह दिसतोय. दाढी मिशी काढलेला जॉन या फोटोंमध्ये दिसतोय. यात तो म्हातारा दिसतोय. हा व्हिडिओ पाहून चाहते आश्चर्य चकीत झालेत. त्यावर नेटकरी निरनिराळ्या कमेंट करत आहेत. यासोबत त्याचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .जॉनचा आणखी एक व्हिडिओ वायरल होतोय ज्यात जॉन वोटिंग करून आला आहे. तो येतो आणि गाडीत बसण्यापूर्वी आपलं बोट दाखवतो. मात्र त्याला पाहून चाहते चिंतेत पडलेत. कारण तो म्हातारा झाल्यासारखा दिसत आहे, तो हसतो पण त्याच्या चेहऱ्यावरील सुरकुत्या पाहून चाहते शॉक झालेत. जॉन अचानक इतका म्हातारा कसा दिसायला लागला? जॉनला नेमकं काय झालंय ज्यामुळे तो असा दिसायला लागलाय, एकच तर हिरो होता जो खूप भारी होता आता तो पण म्हातारा व्हायला लागलाय. जॉनला काय झालंय त्याला पाहून मला खूप दुःख होतंय, अशा कमेंट करत नेटकरी त्याच्याबद्दल विचारणा करत आहेत..तर काहींनी त्याला साखर खाण्याचा सल्ला दिलाय. काहींनी तो विगन डाएट करत असल्याने असा दिसत असल्याचं सांगितलं. तर काहींनी आता तो ५० वर्षाहून जास्त झालाय त्यामुळे वयोमानानुसार तो योग्य दिसतोय असं म्हटलंय. अभिनेत्याच्या कामाबद्दल सांगायचं तर तो सध्या खूप कमी प्रोजेक्टमध्ये दिसतोय. जॉन लवकरच रोहित शेट्टीच्या चित्रपटात दिसणार आहे जी पोलीस अधिकारी राकेश मारिया यांच्यावर आधारित आहे. .स्टार प्रवाहनंतर अभिनेत्याची झी मराठीच्या मालिकेतही एंट्री; एकाच वेळी दोन लोकप्रिय सिरीयलमध्ये साकारतोय भूमिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.