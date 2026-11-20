जयदीप पाठकजीपणजीत सुरू झालेल्या ५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची सुरुवात गुरुवारी पोलंड, जर्मनी, इटली आणि फ्रान्स यांची संयुक्त निर्मिती असलेल्या फादरलँड या सिनेमाने झाली. विख्यात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजलेले दिग्दर्शक पावेल पावलिकोव्स्की यांची दिग्दर्शक म्हणून उत्तम कामगिरी आपण यापूर्वी इडा, कोल्डवॉर यांसारख्या चित्रपटातून पाहिली आहे. इथे दुसऱ्या महायुद्धानंतरची एक कथा अतिशय संवेदनशीलतेने मांडली जाते. नाझी राजवटीमुळे अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या बाप-लेकीचा जर्मनीत परतण्याचा प्रवास आणि त्यातून निर्माण होणारा वैचारिक संघर्ष हा चित्रपटाचा आशय..इतिहास, कुटुंब, तत्कालीन स्फोटक सामाजिक स्थिती इथे विस्ताराने येत राहते. कान्स चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्तम दिग्दर्शक म्हणून पुरस्कार मिळवलेल्या पावेल यांनी चित्रपटाचा संपूर्ण काळ पाहता इथे कृष्ण-धवलचा एक उत्तम प्रकाशखेळ रंगवला आहे. चित्रपट १९४९ मध्ये सुरू होतो. त्या काळाचा प्रत्ययकारी अनुभव तर आपल्याला येतोच. पण माणूस मुळचा कुठला, त्याची मातृभूमी कोणती, कर्मभूमी कोणती आणि सोबतच आपलं कोण आणि परकं कोण हे द्वंद्व मांडण्याचा प्रयत्न इथे केला जातो. सीमांपलीकडच्या कथा अर्थात स्टोरीज् विदाउट बॉर्डर्स हे यंदाच्या महोत्सवाचं ब्रीद असल्यानं त्याच आशयाची गोष्ट महोत्सवाची ओपनिंग फिल्म दाखवते हे त्या अर्थाने अधिक महत्त्वाचं. सिनेमाची एकूण मांडणी काहीशी संथ आहे, हे आधीच सांगायला हवं. खूप काही हॅपनिंग इथे घडत नाही..आशय विस्तारासाठी काहीसा वेळ घेतला जातो आणि त्यानंतर त्यातील बारकावे दाखवले जातात. थॉमस मान आणि त्यांची मुलगी एरिक यांची ही गोष्ट. थॉमस मान हे प्रसिद्ध निर्वासित जर्मनीचे लेखक. जर्मनीमध्ये पोहोचल्यावर एरिकाच्या हाती थॉमस यांनी मातृभूमीशी गद्दारी केल्याचा आरोप असलेली काही कागदपत्रे मिळतात. त्यानंतर वडिलांचा इतिहास नक्की काय, वर्तमान नक्की काय याचा शोध घेण्याचा एरिक प्रयत्न करू लागते. नोबेल पुरस्कार मिळविलेले थॉमस अशा देशात आपला आधार शोधण्याचे आव्हान उभे राहते, की त्या देशाला ते स्वतःचे घर म्हणू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत तत्कालीन राजकीय संदर्भात आपण कोण, स्व कोण...हा सारा प्रवास इथे येत राहतो. याच प्रवासात या बाप-लेकीला मान यांचा मुलगा क्लॉस याच्या मृत्यूची बातमी समजते. त्यानंतर त्यांच्या मनातील द्वंद्व उलगडत जातं..थॉमस यांना जर्मनीमध्ये गेल्यावर कोणते अनुभव येतात, विशेषतः वायमारमध्ये विशेष सत्कारासाठी पोहोचल्यानंतर ते भूतकाळ आणि वर्तमानाची सांगड कशी घालतात, हे अनुभवण्यासाठी फादरलँड पाहायला हवा. एखादा सिनेमा केवळ एक गोष्ट सांगत नाही, तर तो तत्कालीन सामाजिक-राजकीय नोंदी दाखविण्याचं काम करत राहतो. एक सिनेमा म्हणून त्यानं प्रेक्षकांचं मनोरंजन किती केलं, हा प्रश्न इथे गौण ठरतो. त्या तुलनेत भाषेच्या, प्रांताच्या सीमा ओलांडून त्यानं काय दिलं हे जास्त महत्त्वाचं. सीमांपलीकडच्या कथांचा विस्तीर्ण पट मांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या महोत्सवाची आशायनुरूप सकारात्मक सुरुवात तर झाली आहे हे मात्र निश्चित.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.