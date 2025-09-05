'लपंडाव' साठी स्टार प्रवाहच्या 'या' मालिकेची वेळ बदलली; नेटकरी म्हणतात- त्यापेक्षा बंदच करा...

Premier

STAR PRAVAH SERIAL TIMING CHANGE: छोट्या पडद्यावरील एक लोकप्रिय मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. तर एका मालिकेची वेळ बदललीये.
गेल्या काही महिन्यात छोट्या पडद्यावर अनेक बदल झाले आहेत. काही मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतलाय. तर काही मालिका निरोप घेण्याच्या मार्गावर आहेत. तर काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. अशात आता स्टार प्रवाहवरदेखील दोन नवीन मालिका सुरू होणार आहेत. रुपाली भोसले, कृतिका देव आणि चेतन वडनेरे यांची मुख्य भूमिका असणारी 'लपंडाव' ही मालिका लवकरच स्टार प्रवाहवर सुरू होणार आहेत. त्यासाठी आता एका मालिकेची वेळ बदलण्यात येतेय तर एक मालिका निरोप घेणार आहे.

