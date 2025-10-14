Premier

'सीता और गीता' साठी हेमामालिनी नाही तर 'या' अभिनेत्रीला झालेली विचारणा; नकार दिल्याचा आजही होतोय पश्चाताप

WHO WAS FIRST CHOICE FOR SEETA AUR GEET: 'सीता और गीता'साठी हेमामालिनी पहिली पसंती नव्हत्या. मात्र त्यांनी त्यांना मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं आणि सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार जिंकला.
seeta aur geeta hema malini

seeta aur geeta hema malini

sakal

Payal Naik
Updated on

लेखक- धनंजय कुलकर्णी

काही सिनेमाच्या निर्मितीच्या कथा फार मनोरंजक असतात. एखादा कलाकार काही कारणाने एखादी भूमिका नाकारतो. ती भूमिका ज्याच्याकडे जाते, तो कलावंत त्या भूमिकेचं सोनं करतो. नाकारलेल्या कलाकाराला कायम चुटपूट लागून जाते. रमेश सिप्पी ज्यांना आपण मेगा मूव्ही ‘शोले’चे दिग्दर्शक म्हणून ओळखतो त्यांचा त्याच्या आधीचा सिनेमा होता ‘सीता और गीता.’ या सिनेमाची प्रेरणा मार्क ट्वेन यांच्या ‘द प्रिन्स अ‍ॅण्ड द पॉपर’ या कथानकावर होती. याच कथानकावरून या आधी दिलीपकुमार यांचा ‘राम और शाम’ हा सिनेमा बनला होता. तो सुपरहिट ठरला. याच कथानकावरूनही नायिकेला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांना सिनेमा बनवायचा होता.

Loading content, please wait...
bollywood
bollywood actress
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com