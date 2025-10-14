'सीता और गीता' साठी हेमामालिनी नाही तर 'या' अभिनेत्रीला झालेली विचारणा; नकार दिल्याचा आजही होतोय पश्चाताप

लेखक- धनंजय कुलकर्णी काही सिनेमाच्या निर्मितीच्या कथा फार मनोरंजक असतात. एखादा कलाकार काही कारणाने एखादी भूमिका नाकारतो. ती भूमिका ज्याच्याकडे जाते, तो कलावंत त्या भूमिकेचं सोनं करतो. नाकारलेल्या कलाकाराला कायम चुटपूट लागून जाते. रमेश सिप्पी ज्यांना आपण मेगा मूव्ही ‘शोले’चे दिग्दर्शक म्हणून ओळखतो त्यांचा त्याच्या आधीचा सिनेमा होता ‘सीता और गीता.’ या सिनेमाची प्रेरणा मार्क ट्वेन यांच्या ‘द प्रिन्स अॅण्ड द पॉपर’ या कथानकावर होती. याच कथानकावरून या आधी दिलीपकुमार यांचा ‘राम और शाम’ हा सिनेमा बनला होता. तो सुपरहिट ठरला. याच कथानकावरूनही नायिकेला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांना सिनेमा बनवायचा होता. .खरंतर नायकप्रधान काळात असे सिनेमे बनवणं, हा एक धोका होता, पण तरी त्यांनी सतीश भटनागर यांच्या कथेवर सलीम-जावेद यांना पटकथा-संवाद लिहायला सांगितले. १९७१ च्या ‘अंदाज’पासून रमेश सिप्पी यांनी दिग्दर्शनाची सूत्रं हाती घेतली. ‘सीता और गीता’ सिनेमात त्यांना त्या काळची लोकप्रिय तारका मुमताज यांना डबल रोलमध्ये घ्यायचं होतं, पण त्यांनी अव्वाच्या सव्वा रक्कम सांगितल्याने त्यांचा नाइलाज झाला... पण सिनेमा बनवताना त्यांच्या डोळ्यापुढे मुमताजच होत्या. मुमताज यांनी नकार दिल्यावर सिप्पींचा नायिकेचा नव्याने शोध सुरू झाला. त्या वेळी ‘अंदाज’चं डबिंग करायला हेमा मालिनी येत असत. सिप्पींनी त्यांना या आगामी प्रोजेक्टबाबत विचारलं तेव्हा त्यांनीही फारशी उत्सुकता दाखवली नाही, पण सलीम-जावेद यांची भन्नाट पटकथा बघून त्या तयार झाल्या. .सिनेमात नायक दुहेरी भूमिकेत होता. एका भूमिकेत धर्मेंद्र आणि दुसऱ्यासाठी ज्युबिलीकुमार राजेंद्रकुमार यांना घ्यायचं सिप्पींच्या मनात होतं, पण “या नायिकाप्रधान सिनेमात मला काहीच वाव नाही!” असं म्हणत राजेंद्रकुमार यांनी भूमिका नाकारली. ती वाट्याला आली संजीवकुमार यांच्या! सिनेमाचं संगीत आधी शंकर जयकिशन देणार होते, पण जयकिशन यांच्या निधनानंतर ते आलं पंचमदांकडे! हेमा यांनी दोन्ही भूमिका जबरदस्त केल्या. गीताच्या भूमिकेतील त्यांचा जिप्सी पेहराव, लेहंगा, आरशाच्या चमकणाऱ्या तुकड्यांचा ब्लाऊज, त्यांचं बोलण्याचं बेअरिंग अफलातून होतं..धर्मेंद्र यांच्यासाठी मन्ना डे आणि संजीवकुमार यांच्यासाठी किशोरकुमार अशी स्वररचना केली गेली. ‘हवा के साथ साथ’, ‘घटा के संग संग’, ‘जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल’, ‘कोई लडकी मुझे कल रात सपनो मे’ या गाण्यांनी जबरदस्त हवा निर्माण केली. त्यातील अभिनेत्री मनोरमा यांच्या भूमिकेचं कौतुक करायला हवं. त्यांची बेरकी पाताळयंत्री भूमिका कोण विसरेल? सिनेमातील संवादांवर प्रेक्षक खूश असायचे. सिलिंग फॅनला लटकलेल्या हेमा यांना मनोरमा म्हणतात, ‘नीचे आ बेटी.’ त्यावर हेमा म्हणतात, ‘उपर आ मोटी.’ या भूमिकेसाठी हेमा मालिनींना फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला..हेमा यांना तब्बल अकरा वेळा फिल्मफेअरचं सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचं नामांकन मिळालं होतं. हे चित्रपट होते अमीर गरीब, प्रेमनगर, खुशबू, संन्यासी, महबूबा, किनारा, मीरा, नसीब, रिहाई आणि बागबान. १९७६ मध्ये ‘सीता और गीता’ सिनेमा रशियात प्रदर्शित केला, तिथेही तो सुपरहिट ठरला. या यशाने अशा सिनेमांची चलती सुरू झाली. ‘जैसे को तैसा’ (जितेंद्र), ‘चालबाज’ (श्रीदेवी), ‘किशन कन्हैया’ (अनिल कपूर), ‘जुडवा’ (सलमान खान), ‘डुप्लिकेट’ (शाहरूख खान), ‘कुछ खट्टी कुछ मिठी’ (काजोल). अनेक भाषांतून यावर सिनेमे निघाले. आपल्या मराठीत १९७९ मध्ये ‘चोरावर मोर’ याच कथानकावर होता. त्यात उषा चव्हाण दुहेरी भूमिकेत होत्या. एवढी सोन्यासारखी भूमिका नाकारल्याचा मुमताज यांना मात्र बरेच दिवस पश्चात्ताप झाला होता! .टीआरपीसाठी कलर्स मराठीची नवी शक्कल; भेटीला येतोय नवीन कार्यक्रम, दिसणार एकापेक्षा एक भारी अभिनेत्री, नाव वाचलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.