विहिरीत उतरल्यावर समोर आली भूतकाळातील धक्कादायक रहस्ये! पाहा कसा आहे 'घबाड-कुंड' चित्रपट?

दिग्दर्शक प्रीतम एस. के. पाटील यांचा २०२४ मध्ये ‘अल्याड पल्याड’ चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. काॅमेडी हाॅरर या जाॅनर प्रकारातील या चित्रपटाने चांगली कमाई केली होती. त्यामुळे प्रीतम पाटील नेमकी नवीन कलाकृती कोणती आणतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले होते. आता त्यांनी भय, रहस्य, थरार आणि मानवी लोभ-लालसा यांची उत्तम सांगड असलेला ‘घबाड-कुंड’ हा चित्रपट आणलेला आहे. आज प्रत्येक माणसाला कशाची ना कशाची तरी अपेक्षा असते आणि त्याकरिता तो सातत्याने प्रयत्न करीत असतो; परंतु ही अपेक्षा जेव्हा अधिक वाढते तेव्हा त्याला लालसा किंवा लोभ म्हटले जाते. आपल्या गरजेपेक्षा अधिक काही मिळविण्याची इच्छा जेव्हा मनामध्ये येते तेव्हा लोभाचे स्वरूप प्राप्त होते आणि अनेकदा ते विनाशाचे कारण ठरते. इतिहास, लोककथा आणि साहित्य यांमध्येही लोभामुळे घडलेल्या घटनांची अनेक उदाहरणे आढळतात. याच गोष्टीवर अर्थात लोभ-लालसा यावर भाष्य करणारा चित्रपट म्हणजे ‘घबाड-कुंड.’ चित्रपटाची कथा एका गूढ खजिन्याच्या शोधाभोवती फिरत असून, मानवी स्वभावातील लोभाचे परिणामही यात अधोरेखित करण्यात आले आहेत..गावातील निर्जन ठिकाणी असलेल्या कोरड्या विहिरीमध्ये धन लपविलेले असते. दिल्या (संदीप पाठक) जेव्हा अचानक या विहिरीजवळ येतो तेव्हा त्याला चित्रविचित्र असे आवाज ऐकू येतात. त्या आवाजाने तो भयभीत होतो आणि घाबरून जातो. दिल्याला अशा प्रकारचे आवाज ऐकू येतात, ही वार्ता गावभर पसरते आणि सगळीकडे वेगळ्याच चर्चांना उधाण येते. मग एएसपीपी (कुशल बद्रिके), बाबा (शशांक शेंडे), खंगरी (देवदत्त नागे) आणि रंगी (स्मिता पायगुडे) हे चौघे त्याच्याशी संपर्क साधतात. दिल्याची पत्नी (प्राजक्ता हनमगर) हीदेखील दिल्याला हे धन शोधा म्हणजे आपली परिस्थिती बदलेल असे सांगते. त्यानंतर बाबा, एएसपीपी, रंगी आणि खंगरी ही सगळी मंडळी विहिरीत दडलेल्या खजिन्याचा शोध घेण्यासाठी दिल्याला सोबत घेऊन त्या गूढ ठिकाणी उतरतात.. मात्र विहिरीत गेल्यानंतर दिल्यासमोर भूतकाळातील काही धक्कादायक रहस्ये उलगडू लागतात. मग विहिरीत नेमके कोणते गूढ दडलेले असते, तेथे त्यांना कशा प्रकारची संकटे येतात, विहिरीमध्ये धन असते का आणि असले तर ते कुणी लपविलेले असते, या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी हा चित्रपट पाहावा लागेल. दिग्दर्शक प्रीतम एस. के. पाटील यांनी या लोककथेत रहस्य, थरार, भय, साहस यांची सांगड उत्तम घातली आहे. त्याचबरोबर मानवी स्वभावाची वैशिष्ट्ये सांगताना लोभ आणि हव्यास माणसाला कोणत्या पातळीपर्यंत घेऊन जातो हेही दर्शविले आहे. त्यांचे दिग्दर्शन चित्रपटाला आवश्यक असलेला गूढ आणि थरारक माहोल निर्माण करण्यात यशस्वी ठरला आहे..अभिनयात संदीप पाठकने पुन्हा एकदा आपली वेगळी छाप पाडली आहे. आजवर विनोदी आणि गंभीर भूमिकांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणाऱ्या संदीपने या वेळी भीती, धाडस आणि कुटुंबवत्सल व्यक्तिमत्त्व अशा विविध भावछटा प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. देवदत्त नागेचा खंगरीही प्रभावी आहे. त्याच्या भूमिकेला भरपूर वाव असला तरी काही ठिकाणी संवादांची थोडी कमतरता जाणवते. कुशल बद्रिकेने एएसपीपीच्या भूमिकेत आपल्या खास विनोदी शैलीची फोडणी देत गंभीर कथानकालाही हलकेफुलके क्षण दिले आहेत. शशांक शेंडे यांचा बाबा आणि त्यांचा एकूणच पडद्यावरील वावर प्रभाव टाकणारा आहे. स्मिता पायगुडे-अंजुटे हिने रंगीच्या भूमिकेतील ठसकेबाजपणा आणि आत्मविश्वास प्रभावीपणे साकारला आहे. .वैष्णवी कल्याणकर हिनेदेखील आपली भूमिका चोख केली आहे. बेबी आरोहीने साकारलेली सुली प्रेक्षकांच्या मनात घर करून जाणारी आहे. प्राजक्ता हनमघर, रॉकी देशमुख, साहिल अण्णलदेवर, प्रवीण डाळिंबकर आणि प्रसाद सुर्वे यांच्या वाट्याला तुलनेने कमी दृश्ये आली असली, तरी त्यांनी आपापल्या भूमिकांमध्ये प्रभाव पाडला आहे. या चित्रपटाचे सर्वात मोठे बलस्थान ठरते ते संगीत, पार्श्वसंगीत. विजय नारायण गवंडे, व्ही. आर. ऋग्वेद आणि बाजी अमित यांनी दिलेल्या संगीताने अनेक प्रसंगांना अधिक प्रभावी बनवले आहे. काही ठिकाणी अंगावर शहारे आणणारे ठरले असून, कथानकातील थरार त्यांनी वाढविला आहे. .योगेश कोळी यांनी आपल्या कॅमेऱ्यातून ‘घबाड-कुंड’चे गूढ वातावरण, भयानक तसेच निसर्गरम्य दृश्ये प्रभावीपणे टिपली आहेत. सौमित्र धारासूरकर आणि तितिक्षा बागूल यांच्या संकलनानेही कथानकाला योग्य गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र चित्रपटाचा पूर्वार्ध काहीसा संथ वाटतो. काही प्रसंग अधिक लांबलेले जाणवतात. त्यामुळे कथानक काही काळ भरकटल्याची भावना निर्माण होते. तरीही उत्तरार्धात कथा पुन्हा पकड घेते. एकूणच हा चित्रपट म्हणजे भय, थरार, साहस यांचा उत्तम संगम आहे..उर्मिलासोबत माझा अनुभव खूप वाईट... प्राजक्ता दिघेंनी सांगितली ती घटना, म्हणाल्या, 'तिने माझं नावही घेतलं नाही...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.