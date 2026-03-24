लेखकाचा सत्कार करा रे! मेलेली जानकी अशापद्धतीने जिवंत झालेली पाहून नेटकऱ्यांनी मारला डोक्याला हात, म्हणतात

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'घरोघरी मातीच्या चुली' सध्या अतिशय वेगळ्या वळणावर आलीये. मालिकेची वेळ बदल्यानंतर आधीच मालिकेला मोठा फटका बसला होता. मालिकेचा टीआरपी आधीच खाली पडलाय. त्यातही मालिकेत येणारे नवनवीन ट्विस्ट पाहून प्रेक्षकांवर डोक्याला हात मारायची वेळ आलीये. मालिकेत जानकी मेलेली दाखवण्यात आली होती. मात्र तिला पुन्हा जिवंत करून वाहिनीने प्रेक्षकांना मुर्खात काढलंय. त्यामुळे स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या प्रोमोवर प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केलीये. .स्टार प्रवाहने दोन दिवसांपूर्वी 'घरोघरी मातीच्या चुली' या मालिकेचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. यापूर्वी मालिकेत मायाने जानकी आणि ऋषिकेशची मुलगी ओवीला किडनॅप केलंय. तिलाच शोधायला जानकी मायाने सांगितलेल्या पत्त्यावर जाते. पण तिथे माया जानकीवर जीवघेणा हल्ला करते. जानकी यात जबर जखमी होते. त्यानंतर जानकीला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं जातं. पण जानकीचा मृत्यू होतो असं मालिकेत दाखवण्यात आलंय. स्टार प्रवाहच्या प्रोमोमध्ये जानकी पूर्णपणे मेलेली दाखवण्यात आली. तिचा श्वास बंद होतो. सगळेच तिच्या मरणाचं दुःख व्यक्त करतात. सगळ्यांना धक्का बसतो. .आणि जानकी जिवंत होतेजानकी मेल्यानंतर स्टार प्रवाहने आणखी एक प्रोमो शेअर केलाय ज्यात सगळे जानकी मेल्याचा शोक करत असतात तेवढ्यात ऋषिकेशच्या फोनवर ओवीचा आवाज येतो, आई तू कुठे आहेस. तो आवाज ऐकून मेलेली जानकी पुन्हा जिवंत होते. हे पाहून नेटकरी वाहिनीवर आणि लेखकावर चांगलेच चिडले आहेत. एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'असं कोण जिवंत होतं यार, आता तर चित्रपटातही असं काही दाखवत नाहीत. मालिकावाले कधी खऱ्या आयुष्यात जगणार काय माहित.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'मेलेल्या माणसाला आवाज ऐकू जातो... काय लॉजिक आहे हे.' आणखी एकाने लिहिलं, 'ही जिवंत आहे????? मला वाटलं जानकी गेली म्हणजे सीरियल संपणार पण कसलं काय.' आणखी एकाने लिहिलं, 'बास करा रे... काय हे दाखवताय. वाहिनीवाले आम्हाला वेड्यात काढतायत.'.एकूणच मालिकेवर प्रेक्षक चांगलेच नाराज आहेत. मालिकेच्या लेखकाला प्रेक्षकांनी चांगलंच चरेवार धरलंय. इतका घाणेरडा प्लॉट दाखवण्याबद्दल लेखकाचा सत्कार करा असंही नेटकरी म्हणतायत. आता मालिकेत जानकी ओवीला शोधायला जाणार आहे.