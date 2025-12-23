महिन्यातून एकदाच द्यायचा डब्बा, बाकी दिवस नो टेन्शन; गिरिजा ओकने सांगितली मुलाच्या शाळेतली अनोखी पद्धत

कलाकार असले तरी त्यांच्यावरही घराची जबाबदारी असते. अनेक अभिनेत्री घर सांभाळून आपलं करिअर सांभाळताना दिसतात. छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावरील अनेक अभिनेत्री आपल्या मुलांना त्यांच्या शूटिंगच्या ठिकाणी घेऊन जातात. मात्र आपल्या पाल्याच्या शाळेतल्या डब्ब्यापासून कपड्यांपर्यंत सगळी काळजी त्या घेताना दिसतात. काही दिवसांपूर्वी चर्चेत आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री गिरीजा ओकदेखील एका मुलाची आई आहे. त्याचं नाव कबीर आहे. गिरीजाचा मुलगा आता १२ वर्षाचा आहे. तो शाळेत जातो. मात्र त्याला इतरांसारखा दररोज डब्बा द्यावा लागत नाही. त्यामागचं कारण गिरिजाने एका मुलाखतीत सांगितलंय. .नुकत्याच एका चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत ती म्हणाली, 'माझ्या मुलाच्या शाळेत अशी सिस्टीम आहे ज्यामुळे मला त्याला रोज डबा द्यावा लागत नाही. महिन्यातून फक्त एकदाच मी त्याला डबा देते. पण तो फक्त त्याच्यासाठी नव्हे तर संपूर्ण वर्गासाठी असतो. त्याच्या वर्गात 22-23 मुलं आहेत त्यामुळे महिन्यातून एकदा तुमचा डबा देण्याचा टर्न येतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी महिन्यातून एकदाच डब्याचं जेवण बनवावं लागतं पण ते 25 लोकांचं असतं. कारण मुलांसह शिक्षक आणि त्यांच्यासोबत असलेले हेल्पर्स सुद्धा तेच खातात.' .ती पुढे म्हणाली, 'असंच दररोज प्रत्येकाच्या घरातून जेवण येत ज्यामध्ये भात डाळ पोळी भाजी आणि सोबत सलाड उन्हाळा असेल तर ताक वगैरे असे पदार्थ असतात. पण त्यात बराच वेगळेपणा असतो कारण त्याच्या वर्गात कुणी पंजाबी आहे तर कोणी बंगाली तर कोणी गुजराती आहे आणि आम्ही महाराष्ट्रीयन आहोत त्यामुळे आम्हाला आमच्या पद्धतीचा जेवण द्यावं लागतं. त्यांना शाळेत वेगवेगळ्या प्रांताची चव चाखता येते.'.गिरिजाने सांगितलं, 'मुलांना वेगवेगळ्या पद्धतीचं खाता येतं पण एकाच वेळी सगळ्यांकडे सारखं जेवण असतं त्यामुळे त्यांना वेगवेगळी संस्कृती ही समजते. शिवाजी ज्या दिवशी एखाद्या मुलाच्या घरातून जेवण असतं त्या दिवशी तो मुलगा स्पेशल असतो म्हणजे रांग असेल तर रांगेत तो पहिला उभा असणार खेळतानाही तोच खेळ सुरू करणार आणि वर्गात काही वाचायचं असेल तर तो पहिला वाचणार....'.मीच नाही तर सोहमही त्याचं घर सोडून आलाय... लग्नानंतरच्या बदललेल्या आयुष्याबद्दल पूजा बिरारीचा खुलासा, म्हणते- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.