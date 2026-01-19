१५ वर्षे शांत राहिलो पण आता... पत्नी सुनीताने केलेल्या आरोपांवर गोविंदाने दिलं उत्तर; म्हणाला, 'माझ्या बायकोने जे काही सांगितलं...

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता याने एक काळ गाजवलाय. तो गेले काही वर्ष त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. त्याच्यामध्ये आणि त्याची पत्नी सुनीता आहूजा यांच्यात वाद असल्याचं बोललं जातंय. गेले कित्येक महिने सुनीता या माध्यमांसमोर येऊन आपल्या पाटीवर आरोप लावताना दिसतात. गोविंदाचं बाहेर अफेअर सुरू आहे, वयाच्या ६३ असं वागणं त्याला शोभत नाही असं त्या म्हणाल्या. नुकत्याच एका मुलाखतीत सुनीता आहुजाने २०२५ हे वर्ष अत्यंत वाईट गेल्याचं सांगितल्यानंतर आता अखेर गोविंदाने या सगळ्या चर्चांवर मौन सोडलं आहे. .काय म्हणाला गोविंदा? गोविंदाने नुकतीच ए एन आयला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'मी माझ्या घरातील कोणत्याही महिलेविरुद्ध कधीच जात नाही. यात माझी आई आणि सासू यांचा समावेश आहे. माझ्या पत्नीने स्वतःचा युट्यूब चॅनल सुरू केला आहे, जिथे ती तिची मतं मोकळेपणाने मांडते. माझ्या एका मित्राने मला सांगितलं होतं की माझ्याविरोधात अनेक वर्षांपासून एक कट रचला जात आहे. हे सगळं नशिबातच आहे असं समजून मी १५ वर्षांहून अधिक काळ शांत राहिलो. मी देवावर आणि अध्यात्मावर विश्वास ठेवतो. पण जेव्हा अशा गोष्टी सतत घडत राहतात, तेव्हा वाटतं की कुणीतरी हे मुद्दाम करत आहे. कधी कधी कुटुंबीयही नकळत याचा भाग बनतात. प्रत्येकजण गोविंदा नसतो.' .तो पुढे म्हणाला, 'सुनीता सुशिक्षित आहे. ती कधीही वाईट भाषा वापरत नाही. पण गेल्या काही दिवसांत जे मी पाहतोय, ते मला योग्य वाटत नाही. मी शांत राहतो म्हणून लोकांना वाटतं की मी खरोखरच वाईट आहे. म्हणूनच आज मी बोलतोय. माझं कुठेही अफेअर नाही. मला आधीच सांगितलं होतं की माझ्या कुटुंबीयांचा माझ्याविरोधात वापर केला जाईल. हा एक खूप मोठा कट आहे. आधी माणसाला कुटुंबापासून तोडायचं, मग समाजापासून. मला तर अनेक वर्षांपासून समाजापासून आणि कामापासून वेगळं केलं गेलं आहे. माझे अनेक चित्रपट चालत नाहीयत. मी तक्रार करतोय, असं समजू नका. कारण मी स्वतःही अनेक चित्रपट नाकारले आहेत.'.काय म्हणालेल्या सुनीता? मिस मालिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सुनीता म्हणाली, “२०२५ हे वर्ष माझ्यासाठी पूर्णपणे खराब गेलं. माझं कौटुंबिक आयुष्य उध्वस्त झालं. गोविंदाबद्दल मी अनेक गोष्टी ऐकत होते आणि त्या ऐकून मला खूप वाईट वाटत होतं. प्रत्येक गोष्टीला एक वय असतं. ६३ व्या वर्षी अशा गोष्टी ऐकायला मिळणं चांगलं नाही, विशेषतः जेव्हा मुलं मोठी झालेली असतात. २०२६ मध्ये देवाने गोविंदाला सद्बुद्धी द्यावी, हीच इच्छा आहे. कुटुंब म्हणजे काय हे त्याने समजून घ्यावं. अडचणीच्या वेळी कोणीही सोबत नसतं, सगळे फक्त पैशांसाठी असतात. पैसे संपले की सगळे निघून जातात.”.प्रेक्षकांची लाडकी, मालिकाविश्वातील टॉप; 'वीण दोघातली ही तुटेना' साठी किती मानधन घेते तेजश्री प्रधान? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.