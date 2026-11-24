GTA 6 या लोकप्रिय व्हिडिओ गेमची सध्या जगभरातील गेमर्समध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. गेममधील ग्राफिक्स, मिशन्स आणि फीचर्ससोबतच त्याच्या म्युझिकनेही चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. विशेष म्हणजे, या गेममध्ये एका जुन्या भारतीय गाण्याला स्थान देण्यात आलं आहे. तब्बल ४४ वर्षांपूर्वी रेकॉर्ड झालेलं हे गाणं आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नव्याने चर्चेत आलं आहे. या गाण्याचं नाव आहे ‘आज शनिबार’. बंगाली भाषेतील हे गाणं गायिका रूपा बिस्वास यांनी गायलं असून १९८२ मध्ये त्याचं रेकॉर्डिंग करण्यात आलं होतं. आता GTA 6 मधील रेडिओ स्टेशनवर हे गाणं ऐकायला मिळत असल्याने जुन्या भारतीय संगीताची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे..GTA 6 मधील रेडिओवर ऐकू येतंय बंगाली गाणंगेममध्ये गाडी चालवताना खेळाडूंना रेडिओ स्टेशन बदलण्याची सुविधा आहे. याच रेडिओ पर्यायांमध्ये ‘आज शनिबार’ हे गाणं ऐकायला मिळतं. गेमच्या ‘वर्ल्डवाइड एफएम’ या रेडिओ स्टेशनवर त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. जगभरातील विविध संगीतप्रकार आणि कलाकारांना स्थान देणाऱ्या या स्टेशनमुळे रूपा बिस्वास यांचा आवाज आता नव्या पिढीतील गेमर्सपर्यंत पोहोचत आहे. ‘आज शनिबार’ हे जवळपास आठ मिनिटांचं गाणं आहे. त्याची संगीत रचना ऐंशीच्या दशकातील डिस्को संगीताची आठवण करून देते. मात्र, त्यात भारतीय आणि पाश्चात्य संगीताचा वेगळाच संगम पाहायला मिळतो. सरोद आणि तबल्यासारख्या भारतीय वाद्यांसोबत इलेक्ट्रिक गिटार आणि बेसचा वापर करण्यात आला आहे..वेगवान डिस्को ताल आणि भारतीय संगीताचा बाज यामुळे या गाण्याला स्वतंत्र ओळख मिळाली आहे. त्यामुळेच चार दशकांहून अधिक काळानंतरही हे गाणं नव्या श्रोत्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे. GTA 6 मधील समावेशामुळे रूपा बिस्वास यांच्या या जुन्या गाण्याला पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर ऐकले जाण्याची संधी मिळाली आहे..पाचशे-हजारासाठी भीक... 'रात्रीस खेळ चाले'ची वच्छी काय म्हणाली? बघू तुला कसं काम मिळतंय अशी धमकी दिली गेली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.