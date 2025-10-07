Premier

'पायी फुफाटा' गाण्याच्या यशानंतर गुजर ब्रदर्सचं 'तू धाव रे' प्रेरणादायी गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला

jasraj joshi song tu dhav re release: सुप्रसिद्ध गायक जसराज जोशीचं “तू धाव रे” गाणं प्रदर्शित झालं आहे.
Payal Naik
सुप्रसिद्ध गायक अजय गोगावले यांनी गायलेल्या ”पायी फुफाटा” या गाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर जगभरात ही लोकप्रियता मिळवली. या प्रेरणादायी गाण्याने अनेक लोकांना प्रेरित केल. ”पायी फुफाटा” गाण्याच्या अभूतपूर्व यशानंतर गुजर ब्रदर्स एंटरटेनमेंट यांनी “तू धाव रे” हे नवं प्रेरणादायी गीत नुकतच प्रदर्शित केलं आहे. या गाण्याला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. आजच्या तरुण पिढीला नवी आशा देणार, त्यांच्या पंखांना बळ देणार हे गाण आहे. एका छोट्याशा गावातला तरुण हाल अपेष्टा सोसून, पदरी जे मिळेल ते काम करून आपलं स्वप्न पूर्ण करतो. त्याच्या आयुष्याला कलाटणी कशी मिळते. हे या गाण्यात सुंदररित्या मांडले आहे. हे गाणं प्रेक्षकांना एक ताजं प्रेरणादायी आणि हृदयस्पर्शी संगीत अनुभव देण्याचे वचन देतं.

