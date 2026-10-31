अपघातानंतर नवरा अचानक गायब, अनोळखी घरात घडू लागतात विचित्र घटना; सुम्बुल तौकीर खानचा 'झाड फुंक' पाहावा का?

हॉरर चित्रपटांचा एक वेगळाच प्रेक्षक वर्ग असतो. भूत-प्रेत, भयावह दृश्ये आणि अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनांसोबतच अंधश्रद्धा हादेखील अशा चित्रपटांचा महत्त्वाचा भाग असतो. दिग्दर्शक राजन रामगोपाल वर्मा यांचा ‘झाड फुंक’ हा चित्रपटही प्रेक्षकांना अशाच रहस्य आणि भयाच्या विश्वात घेऊन जाणारा आहे. एका गर्भवती महिलेच्या आयुष्यात अचानक घडणाऱ्या घटनांमुळे तिचे संपूर्ण जगच कसे बदलून जाते... प्रत्येक घटनेनंतर तिच्या मनात नव्या शंका कशा निर्माण होतात... स्वतःचा आणि आपल्या होणाऱ्या बाळाचा जीव वाचवणे हेच तिच्यासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान कसे बनते...या कथानका भोवती फिरणारा हा चित्रपट आहे..आस्था (सुम्बुल तौकीर खान) आणि राजवीर (हर्ष राजपूत) उत्तराखंडहून दिल्लीला गाडीने जात असतात. आस्था गर्भवती असूनही राजवीरने त्यांच्या लग्नाबद्दल वडिलांशी अद्याप चर्चा केलेली नसल्याने ती नाराज असते. दोघांमध्ये यावरून बोलणं सुरू असतानाच त्यांच्या गाडीसमोर अचानक एक महिला येते. तिला वाचवण्याच्या प्रयत्नात आस्थाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटतं आणि अपघात होतो. शुद्धीवर आल्यावर आस्थाला आपण एका अनोळखी घरात असल्याचं समजतं. तिथे तिची भेट मोहन ठाकूर (यशपाल शर्मा) आणि कामिनी ठाकूर (पद्मिनी कोल्हापुरे) यांच्याशी होते. मात्र, अपघातानंतर राजवीर कुठे गेला, याचं उत्तर तिला मिळत नाही. .अपघाताच्या वेळी गाडीत आस्था एकटीच होती, असं तिला सांगितलं जातं. त्यामुळे राजवीर आपल्याला सोडून गेल्याची शंका तिच्या मनात येते. दिल्लीला परतण्याचा विचार करणाऱ्या आस्थाला मोहन आणि कामिनी तिच्या प्रकृतीचं कारण देत थांबवून घेतात. मात्र, त्यांच्या घरी राहू लागल्यानंतर आस्थाला काही तरी विचित्र घडत असल्याची जाणीव होऊ लागते. या सगळ्या घटनांमध्ये आस्था अडकत जाते. पुढे तिची या सगळ्यातून सुटका होते का, राजवीरचं नेमकं काय झालं, हे चित्रपटात पाहिलेले बरे... या चित्रपटाची कथा उत्तराखंड आणि परिसरात घडणारी आहे. दिग्दर्शक राजन रामगोपाल वर्मा यांनी भय-भीती आणि रहस्य यांचा समतोल योग्यरीत्या साधला आहे. त्याचबरोबर कथानकाचा घटनाक्रम गुंतागुंतीतून पुढे सरकणारा आहे..अभिनेते यशपाल शर्मा, पद्मिनी कोल्हापुरे यांसारख्या अनुभवी कलाकारांसोबत सुम्बुल तौकीर खान आणि हर्ष राजपूत यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका या चित्रपटात आहेत आणि त्यांनी आपापल्या वाट्याला आलेल्या भूमिका उत्तम प्रकारे निभावल्या आहेत. यशपाल शर्मा यांच्या व्यक्तिरेखेला विविध पदर आहेत आणि त्यांनी आपल्या भूमिकेचे बेअरिंग छान पकडले आहे. आस्थाची भूमिका सुम्बुल तौकीर खान हिने समरसून साकारली आहे. चेहऱ्यावरील भीती आणि हावभाव तिने सुंदररीत्या टिपले आहेत. मात्र तांत्रिक बाबीमध्ये चित्रपट आपला फारसा प्रभाव पाडत नाही. त्याबाबतीत निराशा पदरी येते. छोट्या छोट्या गोष्टींकडे म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. तरीही भय आणि रहस्य यांची उत्तम सांगड असणारा हा चित्रपट आहे. जिओ हाॅटस्टारवर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. .'मी मुलीसह घर सोडून निघालेले, तो बघत बसलेला! अरुण कदम यांच्या पत्नीचा खुलासा; म्हणाल्या- त्याला आईसोबत राहायचं होतं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.