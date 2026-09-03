यशच्या 'टॉक्सिक'ला धोबीपछाड देणारा 'हनुमान अंश' चित्रपट कसा आहे? काय आहे चित्रपटाची कथा?

गेल्या काही दिवसात बॉक्स ऑफिसवर एक अनोखी गोष्ट पाहायला मिळाली आहे. एका कोट्यवधी खर्चून बनवलेल्या चित्रपटाला काही कोटींच्या साध्या चित्रपटाने धोबीपछाड केलंय. तब्बल ५१ वर्षांपूर्वी असं घडलं होतं जेव्हा 'जय संतोषी माता' प्रदर्शित झालेला. या चित्रपटाने 'शोले' चित्रपटाला टक्कर देत १६५०% चा नफा कमावला होता. आता पुन्हा एकदा बॉक्स ऑफिसवर तोच चमत्कार पाहायला मिळतोय. बाबा नीम करोली यांच्या आयुष्यावर आधारित 'हनुमान अंश' या चित्रपटाने 'टॉक्सिक' ला मागे टाकत कमाईत जोरदार उडी घेतलीये. .काय आहे चित्रपटाची कथा या चित्रपटाची कथा १२ वर्षांच्या लक्ष्मी नारायण शर्मा नावाच्या एका दुःखी मुलाभोवती फिरते, जो पुढे नीम करोली बाबा या नावाने प्रसिद्ध होतो. आईच्या निधनानंतर तिची आणि ईश्वराची पुन्हा भेट व्हावी, या शोधात तो घर सोडतो. यानंतर उत्तर भारतातील विविध मंदिरं, जंगलं आणि गावांमधून त्याचा प्रवास सुरू होतो. या प्रवासात तो मौन, शिस्त आणि भक्तीचा मार्ग स्वीकारतो. हळूहळू त्याला जाणवतं की, ईश्वराच्या शोधासाठी जगापासून दूर जाण्याची गरज नाही, तर निःस्वार्थपणे मानवसेवा करण्यातच ईश्वराचा साक्षात्कार आहे. यानंतर जगातील मोह-माया त्यागून तो सामान्य लोकांच्या मदतीसाठी स्वतःला वाहून घेतो. गरजू आणि भुकेल्या लोकांना अन्न देणं, त्यांच्या अडचणींमध्ये मदत करणं आणि आपल्या प्रेमळ व मौन आशीर्वादातून त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणं, हेच त्याच्या जीवनाचं ध्येय बनतं..किती केली कमाई?हनुमान अंश' ची कमाई सुरुवातीच्या दिवसात खूप कमी होती. मात्र पुढे २२ व्या दिवशी या चित्रपटाच्या कमाईत चांगलाच फरक दिसून आला. जिथे या चित्रपटाने सुरुवातीला ६ कोटींची कमाई केलेली. तिथे २२ व्या दिवशी ही कमाई १२ कोटींवर पोहोचली. त्यानंतर या चित्रपटाचे शोदेखील वाढवण्यात आले. केवळ २ कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने आतापर्यंत ७२ कोटींची कमाई केलीये. तर ५०० ते १००० कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेल्या टॉक्सिकने आतापर्यंत केवळ ३२२ कोटींचीच कमाई केलीये. तर या=इमरान हाश्मीच्या 'आवारापन २' ने आतापर्यंत २११ कोटींची कमाई केलीये. .शरू खांद्यावर डोकं ठेवणार, तिच्या स्पर्शाने जय मोहरणार; दोघांची वाढती जवळीक पाहून प्रेक्षक खुश, सनई चौघडेचा नवा प्रोमो व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.