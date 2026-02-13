अक्षयासोबत लग्न झाल्यानंतर आयुष्यात काय बदल झाला? हार्दिक जोशीने सांगितली सगळ्या नवऱ्यांची व्यथा

'तुझ्यात जीव रंगला' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय जोडी म्हणजे हार्दिक जोशी आणि अक्षया देवधर. या दोघांनी राणादा आणि पाठकबाई बनून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. या मालिकेतून हे दोन्ही कलाकार घराघरात पोहोचले. त्यांना पाहून या दोघांनी खऱ्या आयुष्यात एकत्र यावं अशी अनेक चाहत्यांची इच्छा होती. अखेर चाहत्यांची ही इच्छा पूर्ण झाली आणि अक्षया आणि हार्दिक यांनी २०२१ मध्ये लग्नगाठ बांधली. लग्नानंतर प्रत्येक स्त्रीचं आयुष्य बदलतं तसं पुरुषाचही आयुष्य बदलतं. आता नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत अक्षयाच्या येण्याने आपल्या आयुष्यात काय बदल झाले हे हार्दिकने सांगितलंय. .हार्दिकने नुकतीच मित्र म्हणेला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'लक्ष्मी घरात आली. आमच्या आवडीनिवडी खूप सारख्या आहेत. दिखाव्याच्या गोष्टी आम्हाला लागत नाहीत. घर स्वच्छ लागतं दोघांना. त्यात ती माझ्याकडून जास्त काम करून घेते. आणि आवडतं मला ते करायला. मला थोडंसं थंड खायला आवडतं. तर तिचं असतं की नाही गरमच खायचं. तर ही एक सवय लागली आहे. टापटीपपणा, कपड्यांची चॉइस तिची असते. आताही तिला दाखवल्याशिवाय निघालो नाहीये मी. हे बघ हे असं घातलंय, ओके आहे का वगरे. वेळेत निघायचं, घाई करायची नाही. लवकरच निघ अर्धातास, घाईत जायचं नाही.'.तो पुढे म्हणाला, 'आपण एकटे असतो तेव्हा असतं ना की अरे जाऊदे, घाईत जातो. उशीर झाला, पटकन बाइकने जातो. मग आता बाइकने जायचंच नाही. गाडी घेऊनच जायचं. तिचे मॅनेजमेंट स्कील चांगले आहेत. ते मी तिच्याकडून शिकलो. माझी इच्छा आहे की मला तिला खूप मोठं झालेलं पाहायचय. ती माझ्यापेक्षा जास्त चांगली कलाकार आहे. सो मला तिला आणखी यशस्वी झालेलं पाहायचंय.' 'तुझ्यात जीव रंगला' नंतर हार्दिक ' तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं!', 'तुझेच मी गीत गात आहे' , 'जाऊबाई गावात' यासारख्या मालिका आणि शो मध्ये दिसलाय. .अभिनेत्री म्हणून किती पैसे मिळतात आणि ते कुठे खर्च होतात? प्रार्थना बेहेरेने सांगितली आतली गोष्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.