हॅरी पॉटरमधली हर्मायनी ग्रेंजर 'या' वयस्कर अभिनेत्याला डेट करतीये ? Lake Como मधील फोटोंमुळे चर्चेला उधाण; Viral Post

HARRY POTTER STAR EMMA WATSON DATING NEWS: हॅरी पॉटरमध्ये आपल्या भेधडक भूमिकेने सगळ्यांच्याच मनात खास घर केलेली हर्मायनी ग्रेंजर म्हणजेच एमा वॉटसन सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे. इटलीतल्या प्रसिद्ध लेक कोमो Lake Como परिसरात ती एका प्रॉपर्टीमध्ये जाताना दिसली. मात्र, विशेष बाब म्हणजे ही प्रॉपर्टी अमेरिकन अभिनेता जॉर्ज क्लूनी आणि त्यांची पत्नी अमल क्लूनी यांची आहे. त्यामुळे एमा तिथे का गेली होती, याची माहिती समोर आलेली नसतानाच तिचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर एकच चर्चा सुरू झालीये, एमा वॉटसन क्लूनी यांच्या घरी का गेली होती?.एमा वॉटसन हलक्या रंगाचा फ्लोरल ड्रेस, हातात ब्राऊन रंगाची बॅग घेऊन तर क्लूनी आकाशी रंगाचा टी-शर्ट आणि जीन्समध्ये एकमेकांच्या बाजूने चालताना दिसत आहेत. त्यामुळे दोघांच्या नात्याबद्दल वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत..एमा वॉटसन गेल्या काही वर्षांपासून तिचं वैयक्तिक आयुष्य फारसं चर्चेत आणत नाही. २०१९ मध्ये आलेल्या ‘Little Women’ या सिनेमानंतर तिने चित्रपटांमध्ये काम करणंही कमी केलं. त्यानंतर ती शिक्षण, महिलांचे हक्क आणि समानतेसारख्या विषयांवर काम करताना दिसली. त्यामुळे एमा अचानक जॉर्ज आणि अमल क्लूनी यांच्या लेक कोमोमधल्या घरात दिसल्याने चाहत्यांचं लक्ष तिच्याकडे गेलं..रवि किशन यांना लेकीनेच केलं ट्रोल; रिव्हाचा भन्नाट Reel पाहून तुम्हालाही हसू आवरणार नाही, Viral Video.एमा आणि जॉर्ज यांना एकाच ठिकाणी पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक चर्चा सुरू झाल्या. काहींना दोघं एकत्र दिसल्याचं आश्चर्य वाटलं, तर काहींनी मजेशीर कमेंट्स केल्या. सेलिब्रिटी गॉसिपसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या DeuxMoi वरही या भेटीची चर्चा झाली. काही चाहत्यांनी तर ‘हॅरी पॉटर’मधली हर्मायनी आता क्लूनी यांच्या मुलांना शिकवायला गेलीये का, असा मजेशीर प्रश्नही केला. पण, दोघंही रिलेशनशिपमध्ये असल्याचं सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा सध्या उपलब्ध नाही..कोण आहेत जॉर्ज क्लूनी?जॉर्ज क्लूनी हे हॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता आहेत. ‘Ocean’s Eleven’, ‘Up in the Air’ आणि ‘The Descendants’ यांसारख्या सिनेमांमधील त्यांच्या कामामुळे ते जगभरात ओळखले जातात. अभिनयासोबतच त्यांनी अनेक सिनेमांचे दिग्दर्शन आणि निर्मितीही केली आहे..जॉर्ज क्लूनींचे वैयक्तिक आयुष्यजॉर्ज क्लूनी यांनी २०१४ मध्ये मानवाधिकार वकील अमल क्लूनी यांच्याशी लग्न केले. दोघांची भेट २०१३ मध्ये झाली होती आणि त्यानंतर त्यांच्या नात्याची चर्चा सुरू झाली. २०१४ मध्ये इटलीतील व्हेनिस येथे दोघांनी लग्न केले. त्यांना एला आणि अलेक्झांडर ही जुळी मुले आहेत, ज्यांचा जन्म २०१७ मध्ये झाला. जॉर्ज आणि अमल अनेक वर्षांपासून एकत्र असून आपल्या कुटुंबाचे वैयक्तिक आयुष्य शक्य तितके खासगी ठेवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.