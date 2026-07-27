मी दिलेल्या पैशांचं तू करतेस तरी काय? हर्षदा खानविलकरांनी आईला विचारलेला जाब; जेव्हा खरं समजलं तेव्हा...

छोट्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री हर्षदा खानविलकर यांनी आक्कासाहेब बनून स्वतःचा वेगळा दरारा निर्माण केला. सध्या त्या 'लक्ष्मी निवास मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसतायत. मालिकेत सध्या लक्ष्मी आणि निवास यांचं घराचं स्वप्न सत्यात उतरलं आहे. त्यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत हर्षदा यांनी त्यांच्या घराची कहाणी सांगितली आहे. आपलं घर असावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. मात्र ती सत्यात उतरण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते.आपलं मोठं घर होण्यामागे आईचा खूप मोठा वाटा आहे असं हर्षदा म्हणाल्या. .हर्षदा यांनी तारांगणला मुलाखत दिलेली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'माझं बालपण चाळीत गेलं. वन रूम किचन मध्ये अख्खं आयुष्य गेलं माझं. त्यानंतर वन बीएचके घेतल्यावर म्हटलं बस! काही काळाने करोना आला. त्यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नियम काढलेले की वॉशरूम वेगळे असतील तरच तुम्ही त्या घरात राहू शकता. त्या काळामध्ये मला माझ्या आईला घेऊन हॉस्पिटलमध्ये राहावं लागलेलं, बहिणीला वेगळीकडे ठेवावे लागलेलं. त्याचवेळी मला समजलं की अशा प्रकारचं पॅन्डेमिक येत राहिलं तर आपल्याकडे मोठं घर असणं आवश्यक आहे. त्यानंतर माझा थोडं मोठं घर झालं.'.आईशी व्हायचं भांडण त्या पुढे म्हणाल्या, 'माझ्या आईसाठी ते फार महत्त्वाचं होतं. त्यावेळी ती खूप हळवी झालेली, दोन महिने घराच्या बाहेर पाऊल ठेवलेलं नव्हतं तरीही तिला करोना डिटेक्ट झालेला. मग ती घाबरलेली कारण तिला वाटलेलं की आता आपल्याला हॉस्पिटलमध्येच राहावं लागणार कारण आपल्याकडे मोठं घर नाही. ते नवीन मोठं घर घेताना मला खूप कमीत कमी लोन घ्यावा लागला कारण माझ्या आईने पैसे साठवले होते. त्या आधी वर्षांनूवर्ष माझं आणि माझ्या आईचा भांडण व्हायचं की मी जे पैसे देते त्याचं तू करतेस काय? ते जातात कुठे? त्यावेळी डाऊन पेमेंटसाठी माझ्या आईने मला पैसे दिले होते. आपण जे म्हणतो ना की गृहलक्ष्मी असते तिला उगीच लक्ष्मी म्हणत नाही. माझ्या घरात ती लक्ष्मी आहे म्हणून सगळं चाललं आहे.'.डिट्टो बाबाची कॉपी! संकर्षण कऱ्हाडेच्या मुलाला पाहिलंत का? स्टेजवर वडिलांची एन्ट्री होताच दिली क्युट रिएक्शन; व्हिडिओ व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.