"मी लहान असताना माझे वडील वेगवेगळ्या रिलेशनशिपमध्ये.." बालपणाबद्दल हर्षवर्धनचा धक्कादायक खुलासा

Harshavardhan Rane Shared His Father's Memories : हर्षवर्धन राणेने त्याच्या आगामी सिनेमाच्या प्रोमोशनवेळी त्याच्या वडिलांची आटयवन सांगितली. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया.
Santosh Bhingarde
Entertainment News : बॉलिवूड अभिनेता हर्षवर्धन राणे सध्या आपल्या नव्या चित्रपट ‘एक दीवाने की दीवानियत’ मुळे चर्चेत आहे. ‘सनम तेरी कसम’ या रोमँटिक चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलेल्या हर्षवर्धनने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. या चित्रपटानंतर त्याने अनेक रोमँटिक भूमिकांमधून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.

