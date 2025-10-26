"मी लहान असताना माझे वडील वेगवेगळ्या रिलेशनशिपमध्ये.." बालपणाबद्दल हर्षवर्धनचा धक्कादायक खुलासा

Entertainment News : बॉलिवूड अभिनेता हर्षवर्धन राणे सध्या आपल्या नव्या चित्रपट ‘एक दीवाने की दीवानियत’ मुळे चर्चेत आहे. ‘सनम तेरी कसम’ या रोमँटिक चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलेल्या हर्षवर्धनने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. या चित्रपटानंतर त्याने अनेक रोमँटिक भूमिकांमधून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. .मात्र अलीकडेच हर्षवर्धनने उघड केले की त्याला प्रेमकथांकडे ओढ निर्माण होण्यामागे त्याच्या वडिलांचा अनुभव कारणीभूत आहे. हर्षवर्धनने सांगितले की, “मी लहान असताना माझे वडील वेगवेगळ्या काळात ५-६ पार्टनर्ससोबत होते. मी त्यांच्यातील प्रेम, आत्मिक नात्याची तळमळ आणि भावनिक बंध अनुभवत होतो. ते प्रेम शोधत होते आणि मी ते शांतपणे पाहत होतो.” .त्याने पुढे सांगितले की या अनुभवांनीच त्याला प्रेमकथांतील नाजूक भावनांना पडद्यावर प्रामाणिकपणे मांडण्याची प्रेरणा दिली. ‘एक दीवाने की दीवानियत’मधील त्याची सहकलाकार सोनम बाजवा विषयी तो म्हणाला की ती एक संवेदनशील आणि प्रभावी अभिनेत्री आहे, जी केवळ ग्लॅमरस हिरोईन नसून भावनांच्या सादरीकरणातही पारंगत आहे..सध्या ‘एक दीवाने की दीवानियत’ चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर ₹१६.७५ कोटींचा गल्ला जमवला आहे. सोशल मीडियावरही या सिनेमाची चर्चा आहे. बऱ्याच काळाने हर्षवर्धनचा नवा सिनेमा रिलीज झाला आहे. .Video : सतीश शहा यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी साराभाई परिवाराची हजेरी; ढसाढसा रडले सुमित आणि राजेश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.