एका चाहत्यामुळे गेलेला हेमा मालिनींच्या वडिलांचा जीव; अभिनेत्रीला पाहण्यासाठी घरात घुसला आणि थेट...

बॉलिवूडची ड्रीम गर्ल म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर एक काळ गाजवला. आजही त्यांच्या सौंदर्यावर लाखो लोक फिदा आहेत. नुकत्याच हेमा ७८ वर्षांच्या झाल्या. मात्र त्यांनी त्यांचं म्हातारपणदेखील इतकं ग्रेसफुल आणि सुंदर बनवलंय की त्यांच्याकडे पाहून त्यांच्या वयाचा अंदाजच येत नाही. 'सीता और गीता', 'शोले', 'सत्ते पे सत्ता' अशा चित्रपटातून त्यांनी आपल्या अभिनयाचा झेंडा रोवला. त्यांच्या सौंदर्याचे लाखो चाहते होते. मात्र अशाच एका चाहत्यामुळे त्यांच्या वडिलांचा जीव गेलेला. नेमकं काय घडलेलं? .आपण असे अनेक चाहते पाहतो जे आपल्या लाडक्या कलाकाराला भेटण्यासाठी काहीही करायला तयार होतात. असाच एक चाहता हेमा यांना पाहण्यासाठी थेट पाकिस्तानमधून आला होता. ही घटना 1968 सालातील आहे. हेमा यांना पाहण्यासाठी तो त्यांच्या घराबाहेर बसला. तो रोज त्यांच्या घराबाहेर येऊन बसायचा. हेमा यांची झलक पाहण्यासाठी तो प्रयत्न करत होता. बरेच दिवस झाले, आठवडे उलटले, तरी त्याला ती संधी मिळाली नाही. एके दिवशी त्याचा संयम संपला आणि त्याने थेट हेमा यांच्या घरात प्रवेश केला. आत काम करणाऱ्या व्यक्तीने त्याला पाहिलं आणि ओरडाओरड सुरू केली. तो घाबरला. ताणें घाबरून तिथे टेबलावर असलेला चाकू उचलला. .त्याने कुणाला काही करण्याआधी घरातल्या कर्मचाऱ्यांनी त्याला पकडलं. तेव्हाच हेमा यांचे वडील घरी होते. हा सगळा प्रकार पाहून त्यांना धक्का बसला. त्यांनी पोलिसांना फोन करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु फोनपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न झाले. डॉक्टर आले मात्र सगळं निष्फळ ठरलं. त्यांचा मृत्यू झालेला. या घटनेनंतर, हेमा मालिनी यांना सतत असे वाटत राहिले की, जर ही घटना घडली नसती, तर कदाचित त्यांचे वडील आणखी काही काळ जगले असते. वडिलांच्या निधनाचा त्यांच्या मनावर इतका खोल परिणाम झाला की, अनेक वर्षांपर्यंत त्या स्वतःलाच त्यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार मानत राहिल्या..मातीच्या भांड्यात जेवण, २१ प्रकारची भातशेती; जॅकी श्रॉफ यांचं पुण्यातलं फार्महाउस पाहिलंत का? स्विमिंग पूल आणि मासेही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.