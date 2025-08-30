Premier
धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नीबद्दल हेमा मालिनी यांनी केलेलं भाष्य; गरोदर असताना चोरून भेटायला आलेल्या सासूबाई; म्हणाल्या-
HEMA MALINI ON DHARMENDRA FIRST WIFE: आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या हेमा मालिनी यांनी धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नीबद्दल वक्तव्य केलं होतं.
बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या दोन कुटुंबांमधील गुंतागुंतीचे संबंध नेहमीच चर्चेचा विषय राहिले आहेत. १९८० मध्ये धर्मेंद्र यांनी पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर आणि चार मुलांच्या उपस्थितीत अभिनेत्री हेमा मालिनी यांच्याशी दुसरं लग्न केलं. या दोन्ही कुटुंबांनी आपापल्या परीने या परिस्थितीचा स्वीकार केला आहे, पण त्यांचे संबंध नेहमीच मर्यादित राहिले आहेत.