फुल पैसा वसूल! ६ दिवसात 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'ची डबल कमाई; किती होतं चित्रपटाचं बजेट?

२०२६ ची सुरुवात मराठी चित्रपटांसाठी अतिशय चांगली झालीये असं म्हणायला हरकत नाही. २०२६च्या सुरुवातीलाच म्हणजेच १ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालेला 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. सध्या हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. प्रेक्षकांनी या चित्रपटाला डोक्यावर घेतलंय. या चित्रपटाने अवघ्या ६ दिवसात कोट्यवधींची कमाई केली आहे. अजूनही या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळालाय. पहिल्या सहा दिवसातच या चित्रपटाने त्याच्या बजेटच्या दुप्पट कमाई केली आहे. .महाराष्ट्रात मराठी शाळा कमी होत आहेत हे भीषण वास्तव दिग्दर्शक लेखक हेमंत ढोमे याने या चित्रपटात मांडलंय. संवेदशील अशा या चित्रपटावर नवीन वर्षात प्रेक्षकांच्या प्रेमाचा वर्षाव झालाय. गेल्या आठवड्यात हा चित्रपट प्रदर्शित झालाय. आणि अवघ्या ६ दिवसात या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर तगडी कमाई केलीये. आतापर्यंत या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर ५ कोटींहून जास्त कमाई केलीये. या चित्रपटाने तब्बल बजेटच्या दुप्पट कमाई केलीये. .किती होतं चित्रपटाचं बजेट?'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी ७८ लाखांची कमाई केलेली. त्यानंतर आतापर्यंत या चित्रपटाने ५ कोटींच्या आसपास कमाई केलीये. मुंबई, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी चित्रपटाचे शो 'हाऊसफुल्ल' होत आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, हा चित्रपट २ कोटींच्या बजेटमध्ये बनला असल्याची माहिती आहे. या चित्रपटात सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, आणि प्राजक्ता कोळी हे कलाकार आहेत. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलाय हे मात्र नक्की. .सोज्वळ ताई म्हणून नाव असलेली एक मराठी अभिनेत्री आहे तिने... सायलीच्या ऑनस्क्रीन सासूबाईंची मोठी फसवणूक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.