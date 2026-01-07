Premier

फुल पैसा वसूल! ६ दिवसात 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'ची डबल कमाई; किती होतं चित्रपटाचं बजेट?

KRANTIJYOTI VIDYALAYA BOX OFFICE COLLECTION : अभिनेता, दिग्दर्शक हेमंत ढोमे याच्या 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केलीये.
२०२६ ची सुरुवात मराठी चित्रपटांसाठी अतिशय चांगली झालीये असं म्हणायला हरकत नाही. २०२६च्या सुरुवातीलाच म्हणजेच १ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालेला 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. सध्या हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. प्रेक्षकांनी या चित्रपटाला डोक्यावर घेतलंय. या चित्रपटाने अवघ्या ६ दिवसात कोट्यवधींची कमाई केली आहे. अजूनही या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळालाय. पहिल्या सहा दिवसातच या चित्रपटाने त्याच्या बजेटच्या दुप्पट कमाई केली आहे.

