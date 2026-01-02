Box Office: 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'ची पहिल्या दिवशीची कमाई किती? मराठी शाळा प्रेक्षकांना भावली!

Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam Movie: गेल्या वर्षी अनेक उत्कृष्ट मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाले. या चित्रपटांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मराठी चित्रपटसृष्टी नेहमीच काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करत आली आहे. २०२५ मध्ये 'दशावतार', 'कुर्ला टू वेंगुर्ला', 'गोंधळ', 'एप्रिल मे ९९' असे अनेक उत्कृष्ट चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. यावर्षीची सुरुवातही अगदी दणक्यात झालीये. या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे १ जानेवारी २०२६ रोजी 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. आणि विशेष म्हणजे पहिल्याच दिवशी या चित्रपटाची जादू प्रेक्षकांवर चालली आहे. .लोकप्रिय दिग्दर्शक हेमंत ढोमे कायमच महत्वाचे विषय हलक्याफुलक्या पद्धतीने प्रेक्षकांसमोर मांडत आलाय. अतिशय साधी सोपी मांडणी आणि उत्तम लिखाण यावर त्याचे चित्रपट महत्वाच्या विषयवार भाष्य करत आलेत. या चित्रपटातही हेमंतने बंद होणाऱ्या मराठी शाळांबद्दल परखडपणे भाष्य केलंय. अतिशय उत्तमरीत्या हा विषय त्याने प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवलंय. आणि या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद लाभलाय. पहिल्याच दिवशी या चित्रपटाने उत्तम कामगिरी केली आहे. सोबतच चित्रपटाला वर्ड ऑफ माऊथ म्हणजेच माऊथ पब्लिसिटीचा चांगला फायदा होताना दिसतोय. .किती केली कमाई? टेनवोच्या वृत्तानुसार, ‘क्रांतिज्योती विद्यालय: मराठी माध्यम’ या मराठी चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी १८ लाखांची कमाई केली आहे. आणि जगभरात या चित्रपटाने २० लाखांचा गल्ला जमवला आहे. या चित्रपटात ज्येष्ठ अभिनेते सचिन खेडेकर मुख्याध्यापकाच्या भूमिकेत दिसत असून, त्यांच्यासोबत अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, कादंबरी कदम, हरीश दुधाडे, पुष्कराज चिरपुटकर, निर्मिती सावंत आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत पहिल्यांदाच पदार्पण करणारी लोकप्रिय युट्यूबर आणि अभिनेत्री प्राजक्ता कोळी अशी दमदार स्टारकास्ट पाहायला पाहायला मिळाली आहे. आता वीकेंडला हा चित्रपट चांगली कमाई करेल अशी आशा आहे. .त्याला बांग्लादेशात पाठवा! शाहरुख खानच्या एका निर्णयामुळे उसळली संतापाची लाट; किंग खानने असं केलं तरी काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.