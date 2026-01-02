Premier

Box Office: 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'ची पहिल्या दिवशीची कमाई किती? मराठी शाळा प्रेक्षकांना भावली!

Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam Movie Collection: वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी प्रेक्षकांना उत्कृष्ट मराठी चित्रपट पाहायला मिळालाय. आता या चित्रपटाने किती कमाई केलीये पाहूया.
krantijyoti vidyalay

Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam Movie: गेल्या वर्षी अनेक उत्कृष्ट मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाले. या चित्रपटांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मराठी चित्रपटसृष्टी नेहमीच काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करत आली आहे. २०२५ मध्ये 'दशावतार', 'कुर्ला टू वेंगुर्ला', 'गोंधळ', 'एप्रिल मे ९९' असे अनेक उत्कृष्ट चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. यावर्षीची सुरुवातही अगदी दणक्यात झालीये. या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे १ जानेवारी २०२६ रोजी 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. आणि विशेष म्हणजे पहिल्याच दिवशी या चित्रपटाची जादू प्रेक्षकांवर चालली आहे.

