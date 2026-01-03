'या' ठिकाणी सुरू आहे 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' मालिकेचं शूटिंग; मधुराणीने दाखवली सेटवरील तिची आवडती जागा

छोट्या पडद्यावर लावकारच काही नवीन मालिका सुरू होणार आहेत. त्यातील एक मालिका म्हणजे स्टार प्रवाहवरील 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले'. या मालिकेत क्रांतिसूर्य ज्योतिराव फुले आणि स्त्री शिक्षणासाठी झटणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांच्या आयुष्यातील संघर्ष दाखवण्यात येणार आहे. तर मालिकेत अभिनेत्री मधुराणी प्रभुलकर आणि अभिनेते अमोल कोल्हे मुख्य भूमिकेत आहेत. मधुराणी आणि अमोल कोल्हे यांनी या मालिकेसाठी प्रचंड तयारी केलीये. अशातच नुकताच या मालिकेचा सेट रिव्हिल करण्यात आला. नुकत्याच सकाळ प्रिमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत मधुराणीने या सेटवरील तिची आवडती जागा दाखवलीय. .सकाळ प्रीमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत मधुराणी म्हणाली, 'माझी थांबायची तयारी होती. अरुंधतीने एक बेंचमार्क सेट केल्यानंतर पुढे समाजाला काहीतरी विचार देणारं पात्रच करावं असं वाटत होतं. अभिनेत्रीला हा चॉइस असतो असं नाही. पण सुदैवाने ही भूमिका चालून आली. आपण नेहमीच ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई यांच्याबद्दल वाचत असतो. त्यांचा लढा वाचत असतो. पण त्यांची एक हळवी बाजूही आहे. त्या स्त्री म्हणून भावनाप्रधान होत्या, त्यांचे रोजच्या आयुष्यातले चढउतार होते. त्या दररोज तलवार घेऊन क्रांती करायला जात नव्हत्या. त्यांचंही रोजचं आयुष्य होतं. हे सगळं दाखवायला मला मजा येतेय.'.इथे उभा आहे मालिकेचा सेटमधुराणीने सेटवरील खास जागा दाखवली जिथे सावित्रीबाईंनी मुलांना शिकवलं असेल. सेटवरील ती खोली दाखवत मधुराणी म्हणाली, 'ह्या खोलीची वेगळी ऊर्जा आहे. सावित्रीबाईंनी पुण्यातल्या ज्या वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली तीच ही खोली. आपण स्त्रियांनी किती कृतज्ञ असायला हवं. स्त्रीने शिकावं म्हणून त्यांनी इतका संघर्ष केला. आज आपण पाहिजे त्या क्षेत्रात भरारी घेतोय ते केवळ त्यांच्यामुळे. त्यांची भूमिका साकारायला मिळतेय हे खूप छान आहे. माझं नशीब आहे. या सेटवरचा माझा आवडता स्पॉट हे मंदिर आहे.' 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' मालिकेचा सेट हा मुंबईतील गोरेगाव फिल्मसिटीमध्ये उभारण्यात आला आहे. .नटांचं भलं होतंच पण... 'काकण' चित्रपटातील 'त्या' गोष्टीबद्दल जितेंद्र जोशीने व्यक्त केली खंत; म्हणाला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.