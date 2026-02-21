भीतीने बोबडी वळेल! 'या' इंडोनेशियन Horror सिनेमाने ओलांडल्या भीतीच्या सीमा; YouTube वर रंगलीये याच चित्रपटाची चर्चा

हॉरर चित्रपटांची क्रेझ प्रेक्षकांमध्ये कायमच असते. हृदयाचे ठोके वाढवणारे आणि मनाचा थरकाप उडवणारे चित्रपट पाहण्यात एका वेगळाच आनंद असतो. काही चित्रपट हलके-फुलके असतात, तर काही इतके भयानक असतात की रात्रीची झोप उडवतात. जर तुम्हीही 'हॉरर'चे शौकीन असाल, तर आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, ज्याने भीतीच्या सर्व सीमा पार केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत केवळ बॉलिवूड, साऊथ किंवा हॉलिवूडच नाही, तर जगभरातील हॉरर चित्रपटांनी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. विशेषतः आशियाई देशांमधील हॉरर सिनेमे त्यांच्या वेगळ्या धाटणीमुळे आणि लोककथांमुळे अधिक प्रभावी ठरतात. असाच एक थरार २०२३ मध्ये प्रदर्शित झाला होता, ज्याने प्रेक्षकांना अक्षरशः हादरवून सोडलं.काय आहे चित्रपटाचे नाव?या इंडोनेशियन हॉरर चित्रपटाचं नाव आहे ‘हिदाया’ (Hidayah). १२ जानेवारी २०२३ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मोंटी तिवा आणि डेडी कोपोला यांनी केलं आहे. यात अजील दित्तो, गिविना आणि अलीफ जोएर्ग यांसारख्या कलाकारांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत..थरकाप उडवणारी कथाचित्रपटाची कथा एका तरुणाभोवती फिरते, जो आपल्या गावी परततो आणि तिथे घडणाऱ्या रहस्यमय घटनांचा सामना करतो. गावातील दहशतीचं वातावरण इतकं भयानक दाखवण्यात आलं आहे की ते पाहून कोणाचाही थरकाप उडेल. गावात घडणाऱ्या या विचित्र घटनांमागे 'रत्ना' नावाच्या मुलीचा हात असल्याचं मानलं जाते. रत्नाची प्रकृती खालावते आणि तिच्या मृत्यूनंतरही तिचं सावट संपूर्ण गावावर घोंघावत राहतं. मुख्य पात्र 'बहरी' सत्य शोधण्याचा प्रयत्न करतो, पण प्रत्येक पावलावर एक नवीन रहस्य समोर येतं..प्रेक्षकांचा प्रतिसाद आणि रेटिंग'हिदाया' चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. काहींनी यातील वातावरण आणि मांडणीचं कौतुक केलं, तर काहींनी याला सरासरी ठरवलं. IMDb वर या चित्रपटाला ५.२ रेटिंग मिळालं आहे. या चित्रपटाचं बजेट आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शनची स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी, हॉरर प्रेमींमध्ये या चित्रपटाची मोठी चर्चा रंगली होती..कुठे पाहता येईल?जर तुम्ही भारतात हा चित्रपट पाहण्याचा विचार करत असाल, तर सध्या हा कोणत्याही अधिकृत ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध नाही. मात्र, जर तुम्हाला याची कथा जाणून घ्यायची असेल, तर यूट्यूबवर याचे अनेक 'हिंदी एक्सप्लेनेशन' व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. याशिवाय, 'डेलीमोशन' (Dailymotion) वर हा चित्रपट मूळ भाषेत इंग्लिश सबटायटल्ससह पाहता येतो. येणाऱ्या काळात हा चित्रपट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर येण्याची शक्यता आहे..'या' बॉलिवूड अभिनेत्यामुळे लक्ष्मीकांत बेर्डेेंना खावा लागलेला मार; स्वतः सांगितलेला किस्सा, म्हणाले- त्याच्या नादाला लागलो आणि.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.