Holi 2026 Song: 45 वर्षांनंतरही कायम हिट! होळीच्या या गाण्यात दिसली होती अमिताभ-रेखा यांची भन्नाट केमिस्ट्री

Holi Song: देशभरात 4 मार्च रोजी होळी साजरी केला जाणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही लोक होळीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. होळीवर कितीही रंग आणि गुलाल लावला तरी, एक गोष्ट अशी आहे ज्याशिवाय हा सण अपूर्ण मानला जातो आणि ती म्हणजे होळीची गाणी. जवळजवळ दरवर्षी हिंदी आणि भोजपुरी इंडस्ट्रीमध्ये होळीशी संबंधित अनेक गाणी रिलीज होतात, परंतु अमिताभ बच्चन यांचे एक जुने गाणे नेहमीच नवीन होळीच्या गाण्याच्या लिस्टमध्ये टॉपला असते. अमिताभ बच्चन यांचे एक गाणे आहे ज्याशिवाय होळीचा सण अपूर्ण वाटतो, ते गाणे आहे 'बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे'..14 ऑगस्ट 1981 रोजी रिलीज झालेल्या "सिलसिला" चित्रपटातील "रंग बरसे भीगे चुनर वाली" हे होळीचे आवडते गाणे आहे. 45 वर्षांनंतरही, जेव्हा हे गाणे होळीच्या पार्ट्यांमध्ये वाजवले जाते तेव्हा लोक नाचणे थांबवू शकत नाहीत. या गाण्याबद्दल काही मनोरंजक तथ्ये देखील आहेत. उदाहरणार्थ, ते अमिताभ बच्चन यांचे वडील आणि प्रसिद्ध कवी हरिवंश राय बच्चन यांनी लिहिले होते, तर बिग बी यांनी या गाण्याला आवाज दिला होता. "रंग बरसे भीगे चुनर वाली" हे गाणे अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांच्यावर चित्रित करण्यात आले होते. रेखा आणि अमिताभ यांनी शेवटचे चित्रपटात एकत्र काम केले होते. रेखा आणि अमिताभ व्यतिरिक्त, जया बच्चन आणि संजीव कुमार देखील या गाण्यात दिसतात..४५ वर्षांनंतरही, हे गाणे हिट मानले जाते, परंतु तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड फ्लॉप ठरला. या चित्रपटाची गाणी आजही हिट आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि निर्माते स्वतः यश चोप्रा होते, ज्यांच्या प्रयत्नांमुळे रेखा आणि जया एकत्र काम करण्यास तयार झाले. त्यावेळी चित्रपटाची जादू भारतात चालली नाही. यशराज बॅनरचा हा चित्रपट जनतेने पूर्णपणे नाकारला. भारतात तो फ्लॉप झाला असला तरी, इंग्लंड आणि अमेरिकेतील हिंदी चित्रपटप्रेमींनी त्याला चांगला प्रतिसाद दिला.