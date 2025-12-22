'१००'च्या सेटवर लारा दत्ताने रिंकू राजगुरूला दिलेली अशी वागणूक; म्हणाली- आम्ही काही मैत्रिणी नाही आहोत...'

'सैराट' चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री रिंकू राजगुरू हिने मराठीसोबतच हिंदीमध्येही आपलं नशीब आजमावलं. तिने बॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री लारा दत्ता हिच्यासोबत स्क्रिन शेअर केलेली. ती लारा दत्तासोबत 'हंड्रेड' या वेब सीरिजमध्ये दिसली. २०२० मध्ये ही सीरिज आली होती. यात रिंकूने नेत्रा पाटीलची भूमिका साकारली होती. तर लारा दत्ता एसीपी सौम्या शुक्लाच्या भूमिकेत होती.आता एका मुलाखतीत रिंकूने तिचा अनुभव सांगितला आहे. .रिंकूने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'सेटवर असे काही किस्से घडले नाहीत. कारण आम्ही काही मैत्रिणी नाही आहोत. आमच्या वयातही खूप फरक आहे. त्यांना मी सेटवर मुलीसारखीच होते. त्या मला विचारायच्या, 'रिंकू खाना खाया? ओके,चलो शॉट करेंगे?' इतकं ते साधं होतं. हिंदीत सगळे खूप प्रोफेशनल काम करतात. काम झालं की सगळे आपापल्या व्हॅनिटीत जातात. आपलं काम, वेळेत येणं, टापटीप असणं, लक्ष देऊन काम करणं हेच मीही शिकले.' .रिंकू पुढे म्हणाली, 'माणूस म्हणून लारा दत्ता खूप विनम्र आहेत. एवढ्या मोठ्या कलाकाराबरोबर सीन द्यायचा म्हटल्यावर आपल्याकडून रिटेक नको व्हायला याचं दडपण येतं. पण त्या खूपच सहज असायच्या. 'ठिके, होता है..करेंगे हम अच्छेसे करेंगे' असं त्या म्हणायच्या. इतक्या त्या गोड आहेत. माणूस म्हणूनच त्या कमाल आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासोबत खूप मजा आली. त्यांना सैराट पाहिला होता. तुझं काम खूप आवडलं असं त्या म्हणाल्या. कोणी असं इतकं साधं, एका वाक्यात कौतुक केलेलंच मला आवडतं. कोणी जास्तच बोलत असेल तेव्हा वाटतं की हे खरंच बोलतायेत की फेक बोलतायेत. त्या खूप लाऊड नाहीयेत. अगदी शांत आहेत. बोलायचं म्हणून त्या बोलत नाहीत पण तर मोजकंच बोलतात.' .अलिबागमधील 'या' गावात आहे रवी जाधव यांचं टुमदार फार्महाउस; फोटो पाहिलेत का? कासवाशी संबंधित आहे घराचं नाव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.