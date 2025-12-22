Premier

'१००'च्या सेटवर लारा दत्ताने रिंकू राजगुरूला दिलेली अशी वागणूक; म्हणाली- आम्ही काही मैत्रिणी नाही आहोत...'

RINKU RAJGURU ON LARA DUTTA: मराठमोळी अभिनेत्री रिंकू राजगुरू हिने लारा दत्तासोबत 'हंड्रेड' या वेब सीरिजमध्ये काम केलेलं. आता तिने तिचा अनुभव सांगितला आहे.
RINKU RAJGURU

RINKU RAJGURU

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

'सैराट' चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री रिंकू राजगुरू हिने मराठीसोबतच हिंदीमध्येही आपलं नशीब आजमावलं. तिने बॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री लारा दत्ता हिच्यासोबत स्क्रिन शेअर केलेली. ती लारा दत्तासोबत 'हंड्रेड' या वेब सीरिजमध्ये दिसली. २०२० मध्ये ही सीरिज आली होती. यात रिंकूने नेत्रा पाटीलची भूमिका साकारली होती. तर लारा दत्ता एसीपी सौम्या शुक्लाच्या भूमिकेत होती.आता एका मुलाखतीत रिंकूने तिचा अनुभव सांगितला आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
rinku rajguru
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com