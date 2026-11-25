जयदीप पाठकजीअनाथाश्रम, तुरुंग, बेघरांसाठीचे निवारा केंद्र आणि उच्चभ्रू नाट्यशाळा... जगण्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर माणसाला सामोरे जावे लागणारे संघर्ष, सामाजिक विषमता आणि व्यवस्थेचा निर्दयी चेहरा यांची गुंफण म्हणजे ‘आय मॅटर’ हा चित्रपट. रोमानियातील रोमा समाजातील रेबेका या किशोरवयीन मुलीचा प्रवास या चित्रपटातून उलगडतो. गरिबी, सामाजिक उपेक्षा आणि भेदभावाच्या चक्रात अडकलेल्या रेबेकाला स्वतःची ओळख निर्माण करायची आहे. मात्र, स्वप्नांच्या दिशेने टाकलेले प्रत्येक पाऊल तिला एका नव्या संघर्षासमोर उभे करते. ‘माझेही अस्तित्व महत्त्वाचे आहे’, ही जाणीव करून देणारा चित्रपट म्हणून ‘आय मॅटर’ लक्ष वेधून घेतो..चित्रपटाची सुरुवात बुखारेस्टमधील तुरुंगातून होते. रेबेकाचे वडील गरिबीपोटी घडलेल्या एका गुन्ह्यामुळे तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. त्यानंतर कथा बेघरांसाठीच्या निवारा केंद्रातून पुढे सरकत अनाथाश्रम आणि अखेरीस एका प्रतिष्ठित नाट्यशाळेपर्यंत पोहोचते. या सगळ्या ठिकाणांमध्ये रेबेकाच्या आयुष्याला आकार देणारी सर्वांत महत्त्वाची जागा म्हणजे अनाथाश्रम. सुरुवातीला अपरिहार्यता म्हणून स्वीकारलेली ही जागा हळूहळू तिचे घर बनते. मात्र, या व्यवस्थेतून बाहेर पडून स्वतःच्या पायावर उभे राहणे किती कठीण आहे, हा प्रश्न चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी आहे..लेखिका-दिग्दर्शिका अलीना शेरबान यांनी स्वतःच्या आयुष्यातील अनुभवांचे धागे या कथेत गुंफले आहेत. वंचित पार्श्वभूमीतून आलेल्या तरुण अभिनेत्रीला नाट्यविश्वात स्वतःचे स्थान निर्माण करताना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्याचे प्रतिबिंब रेबेकाच्या प्रवासात दिसते. विशेष म्हणजे, शेरबान या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात चित्रपटाचा प्रीमियर होणाऱ्या पहिल्या रोमानियन चित्रपट दिग्दर्शकांपैकी एक आहेत..कथेचा गाभा पाहिला तर प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून यश मिळविणाऱ्या एका मुलीची ही परिचित गोष्ट वाटू शकते. मात्र, तिचे सादरीकरण हा चित्रपटाचा खरा विशेष आहे. वेगवान दृश्यबदल, नर्मविनोद, उपरोधिक संवाद आणि प्रसंगांना दिलेली अनपेक्षित कलाटणी यामुळे चित्रपटाला वेगळीच रंगत आली आहे. अनाथाश्रमातील सोळा मुलांच्या आयुष्याभोवती फिरणारी कथा बालपणातील निरागसता आणि परिस्थितीने लादलेले कठोर वास्तव यांची सांगड घालते.रेबेका आता अठरा वर्षांची होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत अनाथाश्रमातील मुलांची व्यवस्था योग्य असल्याचे सिद्ध झाले नाही, तर त्यांना बाहेर पडावे लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे रेबेकाला परीक्षा उत्तीर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. अनाथाश्रमातील आयुष्य कितीही कठीण असले, तरी बुखारेस्टच्या रस्त्यांवर बेघर म्हणून जगण्यापेक्षा ते तिला सुरक्षित वाटते..रोमा समाजाविषयीचा पूर्वग्रह आणि भेदभाव हा चित्रपटभर सावलीसारखा रेबेकाच्या मागे आहे. भिंतींवर लिहिलेली अपमानास्पद शेरेबाजी असो किंवा रोजच्या व्यवहारात जाणवणारी दुय्यम वागणूक; तिच्या सामाजिक ओळखीची जाणीव तिला सातत्याने करून दिली जाते. मात्र, नाट्यशाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर हा भेद अधिक तीव्रतेने समोर येतो. तेथील उच्चभ्रू विद्यार्थ्यांचे जग, त्यांना सहज उपलब्ध असलेल्या संधी आणि रेबेकाच्या वाट्याला आलेला संघर्ष यांतील अंतर ठळक होते. अभिनयाच्या क्षेत्रात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याचे तिचे स्वप्नही या सामाजिक दरीमुळे धोक्यात येते..अनाथाश्रमातील मुलांच्या गजबजलेल्या, उत्साही वातावरणातून नाट्यशाळेतील विशेषाधिकारप्राप्त विद्यार्थ्यांच्या जगात प्रवेश केल्यानंतर चित्रपटाचा सूरही बदलतो. सुरुवातीचा खुसखुशीत विनोद आणि वेगवान मांडणी काहीशी मंदावते. रेबेकाच्या यशाची गोष्ट सांगताना दिग्दर्शिका काही ठिकाणी भावनिकतेचा आधार घेतात. मात्र, अनाथाश्रमातील इतर मुलांचे पुढे काय होते, त्यांच्या संघर्षांचे काय, या प्रश्नांची उत्तरे चित्रपटाकडून मिळत नाहीत.रेबेकाची भूमिका साकारणाऱ्या नवोदित अभिनेत्री डेनिसा फार्काश हिचा सहजसुंदर अभिनय लक्षात राहतो. सामाजिक विषमता, वंचितांचे जगणे आणि स्वप्नांच्या मागे धावणाऱ्या तरुणाईचा संघर्ष यांचे चित्रण करणारा हा चित्रपट काही मर्यादा असूनही प्रभावी ठरतो. ‘माझेही अस्तित्व महत्त्वाचे नाही का,’ हा चित्रपटातील प्रमुख व्यक्तिरेखेला पडलेला प्रश्न आपल्याकडेही अनेकांना जवळचा वाटू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.