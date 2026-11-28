जयदीप पाठकजी पणजी : ‘सीमा ओलांडणाऱ्या कथा’ असे आशयसूत्र घेऊन जगभरातील विविध भाषांतील चित्रपटविश्वाचा अनोखा अनुभव देणाऱ्या ५७ व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची (इफ्फी) शनिवारी दिमाखदार सोहळ्यात सांगता झाली. .महोत्सवातील सर्वोच्च सन्मान असलेला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा ‘सुवर्ण मयूर’ पोर्तुगालच्या ‘ॲक्वी’ या चित्रपटाने पटकावला. ‘व्हिजिटेशन’साठी ज्येष्ठ जर्मन दिग्दर्शक व्होल्कर श्लोंडॉर्फ यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा ‘रौप्य मयूर’ प्रदान करण्यात आला. ‘कांतारा : अ लिजेंड चॅप्टर १’मधील अभिनयासाठी ऋषभ शेट्टी यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, तर ‘द मेल्टडाउन’मधील भूमिकेसाठी माया ओरुर्क यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा रौप्य मयूर मिळाला..‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियम’वर झालेल्या या सोहळ्याला चित्रपटसृष्टीतील देश-विदेशांतील मान्यवरांची उपस्थिती होती. विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, मान्यवरांची मनोगते आणि पुरस्कार वितरण अशा वातावरणात नऊ दिवस सुरू असलेल्या चित्रपट महोत्सवाचा समारोप झाला. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महोत्सवाचे संचालक आशुतोष गोवारीकर, परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष आनंद एल. राय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव चंचल कुमार, ‘एनएफडीसी’चे अध्यक्ष धीरज सिंह आदींच्या हस्ते विजेत्यांना गौरविण्यात आले..दिग्दर्शक तियागो गेडेस यांच्या ‘ॲक्वी’ या चित्रपटाने परीक्षकांची पसंती मिळवली. चित्रपटाचे दिग्दर्शक तियागो गेडेस आणि निर्माते पाऊलो ब्रांको यांनी ‘सुवर्ण मयूर’ स्वीकारला. ‘व्हिजिटेशन’साठी व्होल्कर श्लोडॉर्फ यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनाचा सन्मान मिळाला. त्यांच्या वतीने अॅक्सेल श्नॅपाट आणि कोनराड वाल्डमन यांनी पुरस्कार स्वीकारला. ‘द रिव्हर ट्रेन’ या अर्जेंटिनाच्या चित्रपटाला परीक्षकांचा विशेष पुरस्कार मिळाला. निर्माते व्हॅलेंटाइन टोरे आणि अभिनेत्री रीटा पॉल्स यांनी तो स्वीकारला..‘द गोल्डन एज’साठी बेरेंजर थुईन यांना पदार्पणातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा ‘रौप्य मयूर’ प्रदान करण्यात आला. भारतीय चित्रपटांच्या विभागात ‘हनुमान अंश’चे दिग्दर्शक डॉ. विशाल चतुर्वेदी यांना पदार्पणातील सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार मिळाला.यंदाच्या महोत्सवात ८६ देशांतील १५० हून अधिक चित्रपट या महोत्सवात दाखविण्यात आले. १३७ देशांमधून आलेल्या १९०० हून अधिक चित्रपटांच्या प्रवेशिकांमधून या महोत्सवासाठी चित्रपटांची निवड करण्यात आली होती. याशिवाय विविध भाषांतील माहितीपट, लघुपटही दाखविण्यात आले..‘टायटन स्टोरी’ सर्वोत्कृष्ट वेब सीरिज‘ओटीटी’ विभागातील सर्वोत्कृष्ट वेब सीरिजचा पुरस्कार ‘मेड इन इंडिया : अ टायटन स्टोरी’ने पटकावला. या विभागात मराठीतील ‘देवखेळ’, हिंदीतील ‘मुसाफिर कॅफे’, तेलगूतील ‘माया सभा’ आणि हिंदीतील ‘आदर्श बाल विद्यालय’ या वेब सीरिजना नामांकन मिळाले होते. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा समारोप सिंगापूरचे दिग्दर्शक अँथनी चेन यांच्या ‘वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स’ या चित्रपटाने झाला. पणजीतील विविध चित्रपटगृहांमध्ये तो दाखविण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.