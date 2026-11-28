जयदीप पाठकजी : पणजी : भारतीय भाषांसह जगातील विविध देशांच्या भाषांतील चित्रपट, लघुपट, माहितीपट पडद्यावर कोणत्याही तांत्रिक अडथळ्याविना पाहता यावा यासाठी ५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात एक मोठी यंत्रणा अहोरात्र कार्यरत आहे. अंदाजे तीनशे चित्रपटांचे प्रदर्शन सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या तांत्रिक समितीचे कामही असेच पडद्याआडचे; पण अत्यंत महत्त्वाचे. आशियातील सर्व चित्रपट महोत्सवांपैकी सर्वोत्तम यंत्रणा गोव्यात राबवली जात आहे. या समितीचे अध्यक्ष धर्म गुलाटी यांनी त्यांच्या समितीतील सदस्यांसोबत ‘सकाळ’शी महोत्सवात विशेष संवाद साधला. .समितीतील सदस्यांनी ही संपूर्ण प्रक्रिया विस्ताराने कथन केली. चित्रपटाची निवड झाली की, तो थेट पडद्यावर दाखवला जात नाही. त्यापूर्वी त्याची तांत्रिक कसोटी सुरू होते. चित्रपटाची ध्वनी-चित्र गुणवत्ता, भाषेची उपशीर्षके, प्रोजेक्शनचे स्वरूप आणि प्रदर्शनाचे तांत्रिक निकष यांची तपासणी केली जाते. विशेष म्हणजे, दिग्दर्शकाने चित्रपट ज्या पद्धतीने चित्रित केला आहे, तोच अनुभव प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी समिती पार पाडते. चित्रपट ‘सिनेमास्कोप’ असो किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपात; त्याच्या मूळ दृश्यरचनेत बदल होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. .समितीच्या कामाची तयारी महोत्सवाच्या सहा महिने आधीच सुरू होते. जूनमध्ये चित्रपटगृहांची पाहणी करून ध्वनी, पडद्याची गुणवत्ता, आसनव्यवस्था, मनुष्यबळ आणि अभियांत्रिकी सुविधांचा आढावा घेतला जातो. सप्टेंबरमध्ये पुन्हा तपासणी, तर ऑक्टोबरमध्ये चित्रपटगृहे प्रदर्शनासाठी सज्ज आहेत का, याची खातरजमा होते. २५ ऑक्टोबरपासून उपकरणे आणि अभियंत्यांची फौज गोव्यात दाखल होते. अंदाजे १६ ते १७ अभियंते आणि त्यांचे अनेक सहकारी २४ तास कार्यरत असतात. नोव्हेंबरमध्ये समितीचे सदस्य वेगवेगळ्या पथकांत विभागले जाऊन प्रत्येक चित्रपटगृहाची प्रत्यक्ष तपासणी करतात. .या यंत्रणेतील तांत्रिक भागीदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. ‘क्युब’ सिनेमा चित्रपटांच्या प्रक्षेपणाची मुख्य जबाबदारी सांभाळत असून, ‘पल्स’ सिनेमा ध्वनियंत्रणेची व्यवस्था पाहते, तर ‘एसएमपीटीई’कडून चित्रपटगृहांचे जागतिक मानकांनुसार प्रदर्शन केले जाते. या कंपन्यांकडून उपकरणे आणि सेवांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे सहकार्य मिळते. धर्म गुलाटी यांच्या अध्यक्षतेखाली रिझवान अहमद, बालकृष्ण दिवाकर, रामसहाय यादव, केतन मेहता, अनिर्बन घोष, उज्ज्वल निरगुडकर, लव्ह मलिक असे सिनेमॅटोग्राफीसह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ समितीमध्ये सक्रिय कार्यरत असून, यापैकी अनेक जण १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करीत आहेत..‘क्युब क्लाउड’चे योगदानपूर्वी परदेशातून चित्रपटत आणण्यासाठी अनेक सोपस्कार करावे लागत होते. आता ‘क्युब वायर’ या ‘क्लाऊड’ प्रणालीमुळे जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून चित्रपट ‘अपलोड’ करता येतो. अवघ्या दोन तासांत तो गोव्यातील ‘सर्व्हर’वर सुरक्षितपणे पोहोचतो. त्यानंतर प्रत्येक चित्रपटाची चाचणी घेऊन ‘प्रोजेक्शनिस्ट’साठी स्वतंत्र गुणवत्ता तपासणी अहवाल तयार केला जातो. उपशीर्षकांची भाषा कोणती, प्रोजेक्टर आणि ध्वनीची ‘सेटिंग’ काय असावी, एवढेच नव्हे तर चित्रपटातील एखादा दृश्य किंवा ध्वनीतील बदल दिग्दर्शकाने जाणीवपूर्वक केला आहे का, याचीही नोंद करण्यात येते, असे ‘क्युब’चे उपाध्यक्ष केतन मेहता यांनी सांगितले..समितीची महत्त्वाची कामेगोव्यातील प्रत्येक ठिकाणची तांत्रिक क्षमता आणि व्यवस्था तपासणेप्रोजेक्टरची क्षमता, पडद्याचा आकार, ध्वनियंत्रणा, वीजपुरवठा, पर्यायी वीजव्यवस्था, वातानुकूलन, अग्निसुरक्षा यावरही लक्ष तांत्रिक समितीला स्थानिक प्रशासन, अग्निशमन विभाग, आरोग्य यंत्रणा आणि वाहतूक विभागाशी समन्वय साधणे आवश्यकसोसायटी ऑफ मोशन पिक्चर अँड टेलिव्हिजन इंजिनिअर्स (एसएमपीटीई) या संस्थेने निश्चित केलेल्या तांत्रिक मानकांनुसार चित्रपट दाखविले जात आहेत का नाही त्याची नियमित तपासणी करणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.