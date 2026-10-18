पोलिसांनी भारत सोडायला सांगितल्यावर इम्रान खान म्हणतो, 'हा टोकाचा निर्णय'; ते काही बंदी घातलेलं क्षेत्र नव्हतं...

बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान सध्या चर्चेत आहे. त्याला मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात हिट असलेल्या आंदोलनात सहभाग घेतल्याबद्दल ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्याला भारत सोडायची नोटीस देण्यात आली. यात इम्रान भारतीय नागरिक नसून त्याने इमिग्रेशन कायद्याचं उल्लंघन करत इथल्या आंदोलनात भाग घेतलाय असं सांगत २८ ऑक्टोबर पर्यंत भारतातून निघून जायला सांगितलं होतं. आता मुंबई पोलिसांकडून आलेल्या या नोटिशीवर इम्रानने उत्त दिलं आहे. विदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने बजावलेली ही नोटीस तात्काळ रद्द करावी आणि त्याला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका इम्रानने न्यायालयात दाखल केली आहे. .मुंबईत १० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनात इम्रान सहभागी झाला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनात इम्रानदेखील होता. बटयानंतर त्याला नोटीस देण्यात आली. आता इम्रानने एमझेडएम लीगल एलएलपी या विधी संस्थेचे वकील झुल्फिकार मेमन, परवेझ मेमन आणि चिराग नाईक यांच्यामार्फत एक याचिका दाखल केली आहे. इम्रानकडे अमेरिकन नागरिकत्व असलं, तरी तो ‘ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया’ (OCI – भारतचे परदेशी नागरिकत्व) कार्डधारक आहे. एफआरआरओने ही नोटीस बजावताना त्याच्या ओसीआय दर्जाचा किंवा आयुष्यभराच्या निवासी हक्कांचा कोणताही विचार केला नाही, असं या याचिकेत म्हटलं आहे. .काय म्हणाला इम्रान?इम्रानने इमिग्रेशन कायद्यामधील नेमक्या कोणत्या कायद्याचं आणि अटींचं पालन केलेलं नाही हेदेखील नोटिशीत नाही. कोणतीही नोटीस किंवा पूर्वसूचना न देता भारतातून जायला सांगणं हे अन्यायकारक आहे असं तो म्हणाला. ऑगस्ट क्रांती मैदान हे कोणतेही बंदी घातलेले क्षेत्र नाही. तसेच ओसीआय कार्डधारकांना शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्यास कायद्याने मनाई नाही, असं या यांच्यात लिहिलंय. आपण पोलिसांच्या बॅरिकेट्सचे उल्लंघन केले नसल्याचे आणि पोलिसांनी ताब्यात घेण्यापूर्वी तो तिथून निघत असल्याचे त्याने म्हटलंय. कोणत्याही सिद्ध न झालेल्या आरोपावरून आयुष्यभर भारतात राहिलेल्या नागरिकाला देश सोडायला लावणे हा अत्यंत टोकाचा निर्णय आहे, असं इम्रानने म्हटलंय. .पोलिसांनी जेव्हा इम्रानला ताब्यात घेतलं तेव्हा माध्यमांसोबत बोलताना तो म्हणालेला, 'मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून नाही, तर मुंबईचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून येथे आलो आहे.' पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर इम्रानने पोलीस व्हॅनच्या आतील एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता आणि मी एक फेरफटका मारायला निघालोय असं लिहिलं होतं. आता यावर कोर्टात काय निर्णय होणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .चेहऱ्यावरील ग्लोसाठी करीना कपूर रोज रात्री आठवणीने करते ही गोष्ट; सैफने सांगितलं बायकोचं सिक्रेट, तुमच्याही घरात आहे ती वस्तू .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.